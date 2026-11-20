Trajneri i kombëtares franceze, Zinedine Zidane, ka hedhur poshtë idenë se ndeshja e ardhshme kundër Spanjës në çerekfinalen e Ligës së Kombeve do të shërbente si një rast për t’u hakmarrë për eliminimin nga gjysmëfinalja e Kupës së Botës.
Gazeta spanjolle Marca raporton se disfata e Spanjës përballë Anglisë të dielën e kaluar e ka futur atë në një rrugë më të ndërlikuar drejt suksesit në këtë kompeticion.
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Spanjollët e mbyllën fazën e grupeve në pozitën e dytë, dhe shorti i vendosi ata përballë Francës në çerekfinale. Takimi i dytë do të luhet në territorin francez.
Kjo ndeshje sjell ndërmend gjysmëfinalen e Botërorit, ku Spanja nxori jashtë Francën dhe më pas vazhdoi deri në finale kundër Argjentinës, të cilën e fitoi për të ngritur trofeun.
Sidoqoftë, Zidane ka insistuar se ekipi i tij duhet të lërë pas atë që ka ndodhur dhe të përqendrohet te synimi i radhës.
“Kjo nuk lidhet me hakmarrjen për gjysmëfinalen e Kupës së Botës. Është një turne tjetër dhe një duel i ri. Qëllimi mbetet i njëjtë: të shkojmë në gjysmëfinale dhe ta fitojmë Ligën e Kombeve”, ka thënë Zidane.
Tekniku francez e ka çmuar edhe fuqinë e kundërshtarit, duke pranuar se që në fillim e dinte se Franca do të përballej me një sfidë të fortë.
“E dinim se do të ndesheshim me një rival të fortë. Do të jetë Spanja, kampionia në fuqi e botës. E njohim mirë, por i kemi ndjekur ndeshjet e fundit dhe do t’i analizojmë të gjitha së bashku me stafin tim”.
“Për të avancuar në çdo kompeticion, duhet të përballesh me ekipet më të mira dhe t’i eliminosh ato”, ka përfunduar ai.