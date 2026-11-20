Skënderbeu mori një fitore 1-0 në shtëpi përballë Egnatias, me golin e vetëm të shënuar nga Lagonidis. Pas ndeshjes, trajneri i korçarëve, Julian Ahmataj, u ndal te suksesi i ekipit të tij.
I pyetur nëse kjo fitore ka shije më të veçantë për shkak të kundërshtarit, ai u përgjigj se gjëja më e rëndësishme është që skuadra fitoi, ndërsa pozicioni i tij personal nuk ka asnjë rëndësi.
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Duke folur për faktin që Skënderbeu ende nuk ka pësuar humbje, Ahmataj theksoi se forca e vërtetë e ekipit nuk pasqyrohet nga rezultatet e mëparshme dhe se ata kanë merituar më shumë. Ai pranoi se mund të ketë luhatje, por shtoi se do të përpiqen ta mbajnë këtë ecuri sa më gjatë, duke vënë në dukje se sot u përballën me një skuadër që luan në kompeticionet evropiane.
Lidhur me golin e shpejtë dhe mundësitë për të shënuar më shumë, trajneri u shpreh se loja e ekipit ishte e mirë, me qarkullim topi dhe sulme shumë efikase nga krahët. Sipas tij, kishin raste për të realizuar më tepër, por terreni nuk ishte në nivelin e duhur për shkak të shiut që e rëndoi fushën, çka ndikoi disi në paraqitjen e tyre.
Sa u përket udhëzimeve që u dha lojtarëve, Ahmataj nënvizoi se pavarësisht paraqitjes së mirë, bëhet fjalë për një grup të ri, i cili ende nuk i ka përvetësuar plotësisht automatizmat, pasi kjo kërkon më shumë kohë. Ai shtoi se pjesa e dytë dhe lodhja e mesjavës lanë gjurmë, por meqë e kishin rezultatin në avantazh, nuk kishin nevojë për qarkullim të dendur të topit. Sipas tij, jo çdo ndeshje duhet luajtur me intensitet të lartë qarkullimi; me rezultatin në favor dhe kundërshtarin me 10 lojtarë, do të ishte e rrezikshme të shtonin presionin.
I pyetur për objektivin pasi kanë mposhtur Egnatian, Partizanin dhe Dinamon dhe ndodhen në vendin e tretë, Ahmataj u përgjigj se do të ndërtojnë bazat gradualisht, duke stabilizuar lojtarët dhe duke automatizuar veprimet e tyre.