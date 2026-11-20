Mbledhja e 12-të e Komitetit Zbatues për Planin e Rritjes u zhvillua nën drejtimin e Jeton Zulfajt, Koordinatorit Kombëtar për Instrumentin për Reforma dhe Rritje. Fokusi kryesor i takimit ishte progresi i arritur në zbatimin e Agjendës së Reformave të Kosovës.
Në këtë sesion u analizua ecuria e hapave reformues, duke i kushtuar vëmendje të veçantë atyre që pritet të finalizohen deri në fund të vitit 2026, si dhe reformave të parashikuara për periudhën janar-qershor 2027.
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Sipas komunikatës zyrtare, bisedimet u përqendruan në vlerësimin e gjendjes aktuale të reformave, masat që duhen ndërmarrë për të përmbushur detyrimet, evidentimin e pengesave dhe rreziqeve potenciale, si dhe nevojën për asistencë shtesë gjatë kësaj faze.
Gjatë takimit u nënvizua domosdoshmëria e bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve dhe respektimit të afateve kohore për zbatimin e reformave, me qëllim që Kosova të përmbushë angazhimet e marra në kuadër të Planit të Rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor.
Ky mekanizëm financiar ka për qëllim të nxisë reformat dhe zhvillimin ekonomik në vendet e rajonit, ndërsa zbatimi i Agjendës së Reformave përfaqëson një nga detyrimet kryesore të Kosovës për të përfituar nga mundësitë që ofron Plani i Rritjes i BE-së.