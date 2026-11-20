Prokurorja Iskra Haxhi Vasileva ka deklaruar se materiali i paraqitur sot nga ekipi mbrojtës në procesin gjyqësor kundër gjyqtarit të Apelit Gjoko Ristov nuk përmban elemente që do të hidhnin dyshime thelbësore mbi analizën e ADN-së dhe gjurmët me origjinë biologjike që akuza i lidh me të pandehurin.
Pas seancës dëgjimore të sotme, ajo u shpreh para gazetarëve se mbrojtja ka ngritur pretendime për mënyrën e mbledhjes së gjurmëve dhe për disa të meta në atë proces, por sipas saj nuk ekziston asgjë substanciale që ta diskreditojë ekspertizën e dhënë në lidhje me gjurmët biologjike që i përkasin të pandehurit Gjoko Ristov dhe që u gjetën në materialin e siguruar në vendngjarje.
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E pyetur se si e vlerëson ekspertizën e sotme të Atanas Kozarevit, të propozuar nga mbrojtja, Haxhi Vasileva tha se ajo nuk mund të quhet ekspertizë. Sipas saj, në sallën e gjyqit ishte i pranishëm një këshilltar teknik, por puna e tij nuk përbën ekspertizë; ai vetë e përshkroi si konstatim dhe opinion eksperti, jo si një ekspertizë të mirëfilltë.
Ajo shpjegoi se kjo ndodh sepse referimi i tij ka të bëjë me veprimet e zyrtarëve të autorizuar gjatë kontrollit në vendin e ngjarjes, dhe jo me një gjetje eksperti që do të minonte ose do të ishte homologe me ekspertizën e gjurmëve me origjinë biologjike, e cila përbën material provues për Prokurorinë.
Haxhi Vasileva shtoi se kualifikimet e këtij këshilltari teknik nuk e lejojnë atë të kryejë ekspertizë mbi gjurmët e ADN-së.
Në një çështje tjetër, ajo u pyet se çfarë ishte vendimtare në dhënien e mendimit për lirimin nga paraburgimi të Stojan Çifligaroskit dhe caktimin e masës së arrestit shtëpiak. Ajo sqaroi se nuk është prokurorja përgjegjëse për atë rast dhe se mendimi i dhënë nuk është i saji. Shtoi se nga mediat ka mësuar për vendimin e gjykatës, por nuk i njeh hollësitë, pasi ekziston një prokuror tjetër përgjegjës për çështjen; për pyetje më të hollësishme, Prokuroria do t’u përgjigjet atyre.
Ndërkaq, avokati mbrojtës i Ristovit, Zvonko Davidoviq, i pyetur për dëshminë e sotme të ekspertit, deklaroi se standardet për sigurimin e gjurmëve të ADN-së nuk janë respektuar. Sipas tij, eksperti nuk e vuri në dyshim mjekësinë ligjore të ADN-së, e cila është e padiskutueshme, por ngriti shqetësime mbi mënyrën se si janë mbledhur gjurmët dhe mbi mundësinë reale të kontaminimit të tyre.
Avokati tha se kontestohet materiali artificial, duke theksuar se shteti është nënshkrues i protokolleve që duhet të zbatohen, por këto standarde nuk janë respektuar.
Seanca e radhës është caktuar për 9 dhjetor.