ELBASANI 0-0 DINAMO
Ndeshja e javës së 12-të të “Abissnet Superiore” u luajt në stadiumin “Elbasan Arena”, me arbitër Ditmir Grimcin.
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Formacionet zyrtare:
ELBASANI: Aleksovski; Lulaj, Tresa, Nikaj, Wague, Epitaux, Ibrahim, Kasa, Mazari, Deliu, Zykollari. Trajner: Glen Daja.
DINAMO: Teqja; Ismaili, Meta, Vila, Qefalija, Dita, Ferruku, Aliji, Manellari, Lorran, Ruçi. Trajner: Renaldo Kalari.
Minutat e para të ndeshjes:
1′ Me bilbilin e gjyqtarit kryesor, nis sfida mes Elbasanit dhe Dinamos.
5′ Dy rastet e para i takojnë Dinamos, por Aleksovski i ndal goditjet.