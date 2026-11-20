Me fitoren 3-0 ndaj Drenicës në shtëpi, Prishtina ka arritur në 35 pikë dhe mban kreun e elitës së futbollit kosovar, me tetë pikë më shumë se Malisheva e dyta dhe njëmbëdhjetë pikë më shumë se Drita e treta, të cilat kanë një ndeshje më pak të luajtur.
Ndeshja e javës së 14-të u zhbllokua në minutën e 40-të, kur skuadra e drejtuar nga Orges Shehu kaloi në avantazh me anë të Assane Diattas, i cili shënoi për 1-0 pas asistimit të Anio Poçit.
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Pas pushimit, Drenica mbeti me dhjetë lojtarë, pasi Erion Idrizi u përjashtua direkt me karton të kuq për një ndërhyrje të palejuar ndaj Albin Krasniqit.
Prishtina e shfrytëzoi epërsinë numerike dhe Diatta realizoi edhe dy gola të tjerë: në minutën e 67-të për 2-0 me asistim nga Dren Zeqiri dhe në minutën e 72-të për 3-0 me asistim nga Leotrim Kryeziu, duke kompletuar het-trikun.