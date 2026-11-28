Liverpooli ka nisur lëvizjet për të siguruar shërbimet e mbrojtësit të majtë të Barcelonës, Alejandro Balde, gjatë afatit kalimtar të janarit.
Klubi anglez nuk është i bindur nga paraqitjet e Milos Kerkez dhe po kërkon të përforcojë krahun e majtë të mbrojtjes. Balde konsiderohet aktualisht si alternativa kryesore.
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Sipas gazetës Sport, drejtuesit e Liverpoolit kanë kontaktuar tashmë agjentin e futbollistit, Jorge Mendes, për të shqyrtuar mundësinë e një huazimi me të drejtë blerjeje. Kjo do të ishte një formulë e ngjashme me atë të përdorur për transferimin e Ronald Araujo nga Barcelona verën e kaluar.
Mbrojtësi spanjoll është i gatshëm ta marrë në konsideratë kalimin në një klub të Ligës Premier, pasi synon të rikthejë karrierën në rrugën e duhur përmes aktivizimit të rregullt.
Edhe pse zhvilloi një paraqitje të mirë ndaj Sabah, 23-vjeçari e di se në hierarkinë e Hansi Flick vazhdon të jetë pas Joao Cancelo dhe Xavi Espart.
Liverpooli pritet ta dërgojë ofertën e tij gjatë javëve të ardhshme.