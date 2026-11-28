VORA 0-0 TEUTA
“Abissnet Superiore” – Java 13
Të lidhura
None found
Ndeshja zhvillohet në stadiumin “Stadiumi FK Vora”, ndërsa arbitër është caktuar Olti Çela.
FORMACIONET ZYRTARE
VORA: Harizaj; Zuna, Shiba, Clemente, Kashari, Trajkov, Vrapi, Frroku, Daka, Shehi, Gjyla. Trajner: Arjan Bellai.
TEUTA: Bernandoni; Zogos, Jazxhi, Pedro, Kallaku, Boçi, Pergjoni, Mala, Arifi, Toli, Wotlai. Trajner: Edlir Tetova.
LIVE
3′ GOL PËR VORËN! Trajkov dërgon topin në rrjetë.
1′ Ka nisur sfida mes Vorës dhe Teutës, pas ekzekutimit të topit të parë.