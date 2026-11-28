Sulmuesi i Vasco da Gamës, David Correa, u vu në pranga brenda ambienteve stërvitore të klubit në Rio de Janeiro. Autoritetet e dyshojnë për tentativë vrasjeje, lidhje me një organizatë kriminale të armatosur, trafik droge dhe shtrëngim gjatë procedurave gjyqësore. Hetimet e policisë e kanë lidhur gjithashtu me persona që i përkasin bandës së njohur Comando Vermelho.
Operacioni u zhvillua në kuadër të fazës së dytë të aksionit policor “A Tropa”, të drejtuar nga policia civile e shtetit Espirito Santo. Në të njëjtën ndërhyrje u arrestua edhe Hayner, mbrojtësi i djathtë i Vila Novas, i cili u paraqit vetë në polici së bashku me avokatin e tij. Të dy futbollistët janë nga Espirito Santo dhe i kanë mohuar akuzat.
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Correa ishte marrë në pyetje gjatë muajit gusht, kur kishte mohuar çdo përfshirje në trafikimin e drogës dhe armëve. Më pas, policia kreu kontrolle në banesën e tij në lagjen Barra da Tijuca, si edhe në qendrën stërvitore të Vascos. Në fund të tetorit, atij iu kërkua të dorëzonte pasaportën dhe iu ndalua largimi nga Brazili.
Avokati Silmar Junior e cilësoi arrestimin si të befasishëm dhe masën si të tepruar. “Ne u habitëm nga vendimi. Masa është ekstreme dhe e panevojshme”, deklaroi ai. Sipas mbrojtjes, Correa ka bashkëpunuar me autoritetet dhe ka respektuar të gjitha masat e vendosura, ndaj është kërkuar lirimi i tij. Vasco da Gama konfirmoi arrestimin dhe bëri të ditur se lojtari do të ketë në dispozicion departamentin ligjor të klubit.
David Correa është 30 vjeç dhe ka lindur në Serra të shtetit Espirito Santo. Ai njihet edhe me pseudonimin DVD. Sulmuesi u afirmua te Vitoria, ndërsa gjatë karrierës ka luajtur edhe për Sao Paulo, Cruzeiro, Internacional dhe Fortaleza.