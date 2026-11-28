Katër sfidat e javës së 12-të në Kategorinë e Parë kanë nisur në të njëjtën kohë, prej orës 13:30.
Përballja më e spikatur zhvillohet në Lezhë, ku Besëlidhja pret Kukësin. Të dyja skuadrat janë mes pretendenteve për një vend në Superiore. Në ndeshjet e tjera, Oriku luan në Vlorë kundër Korabit, Sopoti përballet në Librazhd me Bylisin, ndërsa Kastrioti dhe Burreli matin forcat në Krujë.
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Rezultatet dhe autorët e golave do të përditësohen në kohë reale për secilën ndeshje.
LIVE:
Besëlidhja 0-0 Kukësi
Oriku 0-0 Korabi
Sopoti 0-0 Bylis
Kastrioti 0-0 Burreli