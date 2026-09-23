Federata Irlandeze paralajmëron tifozët e vet para sfidës me Kosovën: Kujdes me flamujt në Prishtinë

Federata Irlandeze e Futbollit ka dalë me një njoftim për mbështetësit që do të udhëtojnë në Prishtinë për ndeshjen e së enjtes kundër Kosovës, duke e cilësuar qytetin dhe vendin si të sigurt dhe mikpritës, por njëkohësisht duke i këshilluar se si të sillen.

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Në prag të takimit që luhet në stadiumin “Fadil Vokrri”, federata irlandeze u ka kërkuar tifozëve të saj të jenë të vëmendshëm gjatë qëndrimit në Prishtinë, veçanërisht në hapësirat me shumë njerëz.

Sipas njoftimit, Prishtina përgjithësisht shihet si një qytet i sigurt dhe mikpritës për tifozët mysafirë, por si në çdo ngjarje të madhe sportive, tifozët këshillohen të ruajnë sendet personale në zonat e mbushura me njerëz.

Një pjesë e veçantë e këshillave i kushtohet flamujve që tifozët irlandezë mund të shfaqin gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Kosovës. Në njoftim theksohet se flamuri i Kosovës dhe ai i vendit motër, Shqipërisë, janë shumë të pranishëm në Prishtinë, prandaj rekomandohet të mos shfaqen flamuj të tjerë të rajonit, as aktualë e as të së kaluarës.

Këto këshilla janë publikuar një ditë para ndeshjes së nesërme, e cila nis në orën 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri” dhe pritet të sjellë në Prishtinë një numër të konsiderueshëm tifozësh mysafirë.

Përballja me Irlandën është pjesë e kalendarit të Dardanëve në Ligën e Kombeve. Pas saj, Kosova do të luajë në transfertë kundër Austrisë në Vjenë dhe Izraelit në Debrecen, përpara se të presë Austrinë në ndeshjen e katërt.


Shtuar 23.09.2026 10:02

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