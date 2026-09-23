Pranoi akuzën, Taulant Xhaka mbron vëllain: Mos harroni çfarë ka dhënë

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Taulant Xhaka, ka dalë publikisht në mbështetje të vëllait të tij, Granit Xhakës, pas kritikave të fundit ndaj kapitenit të Zvicrës. Ish-futbollisti i Kombëtares shqiptare ka kërkuar që kontributi i Granitit ndër vite për përfaqësuesen zvicerane të mos harrohet.
Taulanti ka theksuar se gabimet janë pjesë e jetës dhe futbollit, ndërsa ka kërkuar mirëkuptim në një moment të vështirë për vëllain e tij.
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“Mos harroni kurrë atë që Granit Xhaka, vëllai im, ka dhënë ndër vite për Zvicrën. Sa shumë zemër, pasion dhe krenari ka treguar për këtë vend dhe për këtë fanellë”, ka shkruar Taulant Xhaka.
Mesazhi i tij vjen në një periudhë kur Granit Xhaka, është përballur me kritika të shumta pas çështjes që lidhet me një certifikatë të falsifikuar vaksinimi kundër COVID-19.
Rasti është bërë objekt i një procedure hetimore në Zvicër dhe ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik. Taulanti ka kërkuar që, përtej gabimit të pretenduar, të merret në konsideratë edhe gjithçka që Graniti ka bërë gjatë viteve me fanellën e përfaqësueses zvicerane.
“Ne të gjithë bëjmë gabime. E rëndësishme është t’i pranojmë, të mësojmë prej tyre dhe të vazhdojmë përpara”, është mesazhi i përcjellë prej tij.
Granit Xhaka është prej vitesh një prej figurave kryesore të Zvicrës dhe mban shiritin e kapitenit. Ai ka qenë pjesë e rëndësishme e përfaqësueses në turne të mëdhenj ndërkombëtarë, ndërsa vazhdon të jetë një nga lojtarët me më shumë peshë në ekipin kombëtar.
Në fund të reagimit të tij, Taulant Xhaka, ka shprehur edhe një herë mbështetjen e pakushtëzuar për vëllain e tij, duke e vendosur theksin te lidhja familjare.
“Vëlla, jam krenar për ty. Kam qëndruar pas teje, qëndroj pas teje dhe gjithmonë do të qëndroj, çfarëdo që të ndodhë. Familja mbetet familje, në ditë të mira dhe në ditë të vështira”, ka shkruar ai.
Reagimi i Taulantit vjen në një moment kur Granit Xhaka është në qendër të vëmendjes në Zvicër për çështjen e certifikatës së vaksinimit.
Ndërkohë, procedurat përkatëse vijojnë dhe çështja pritet të sqarohet në bazë të fakteve dhe vendimeve të autoriteteve kompetente.