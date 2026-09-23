Klopp nis me disiplinë të ashpër te Gjermania: katër rregullat e reja për telefonat, prerjet e flokëve dhe vizitat familjare

Jurgen Klopp zhvilloi dje (e martë) seancën e parë stërvitore me kombëtaren gjermane dhe që në ditën e parë vendosi rregull të qartë e më të rreptë për futbollistët e tij.
Ai pati një shkëputje të shkurtër nga profesioni i trajnerit, pasi nuk kishte drejtuar asnjë ekip që nga largimi nga Liverpooli në verën e vitit 2024, ndaj ftesa e Gjermanisë ishte një ofertë që nuk mund ta refuzonte.
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Kështu, në moshën 60-vjeçare, ai mori drejtimin e vendit të tij, por e di mirë se ka shumë punë përpara që ta kthejë kombëtaren në majën e futbollit evropian dhe botëror.
Që në fillim, ai vendosi rregulla strikte që ndryshojnë nga ato të ish-trajnerit Julian Nagelsmann, i cili ishte kritikuar nga gjermanët ndërsa qëndronte në stol.
Klopp i prezantoi katër rregulla që të gjithë lojtarët duhet t’i respektojnë: ai ndaloi telefonat celularë, prerjen e flokëve në hotel, vizitat e familjarëve dhe vonesën për darkë.
Rregulli 1 – Saktësia
Nën drejtimin e Nagelsmann, futbollistët mund të paraqiteshin gradualisht në darkë në orën 7 ose 8 të mbrëmjes. Me Klopp, të gjithë duhet të jenë në darkë pikërisht në orën 7 ose 8 të mbrëmjes, në varësi të orarit të përcaktuar. Qëllimi është të forcohet ndjenja e komunitetit brenda skuadrës, pasi trajneri dëshiron që darka të shërbejë si një rast për bashkëveprim dhe shkëmbim idesh mes lojtarëve në të ardhmen.
Rregulli 2 – Asnjë celular para ndeshjeve
Para ndeshjeve, futbollistët duhet të fokusohen te gjërat e rëndësishme gjatë përgatitjes, për shembull te ngrohja në palestër apo te masazhi. Në vend të telefonit, ata inkurajohen të zhvillojnë biseda me bashkëlojtarët në tavolinat ngjitur të trajtimit.
Rregulli 3 – Prerja e flokëve nuk lejohet në hotelin e ekipit
Kjo praktikë nuk do të pranohet më në hotel. Logjika është e thjeshtë: nëse dikush niset për një udhëtim pune, duhet t’i presë flokët para nisjes, njësoj si çdo punonjës tjetër.
Rregulli 4 – Familjarët nuk lejohen në kampin e kombëtares
Nagelsmann ishte kritikuar ashpër se u kishte lejuar familjeve të lojtarëve të rrinin me ta gjatë gjithë kohës në grumbullim. Nën urdhrat e Klopp, kjo do të lejohet vetëm herë pas here gjatë turneve të mëdha. Në vend të kësaj, ekipi duhet të përqendrohet te një objektiv i përbashkët dhe ta forcojë unitetin duke qëndruar në hotel.