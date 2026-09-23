Hallgrimson: Kosova ka pasur rritje të jashtëzakonshme, barazimi në Prishtinë do të ishte i mirëpritur

Përballja e parë në kuadër të Ligës së Kombeve mes Kosovës dhe Irlandës premton të jetë mjaft e fortë, dhe trajneri irlandez Heimir Hallgrimson nuk e ka fshehur respektin për ekipin vendas. Në konferencën për media para sfidës që do të luhet në stadiumin “Fadil Vokrri”, ai pranoi se një barazim do ta kënaqte stafin e tij.
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Hallgrimson, i cili e ka ndjekur nga afër zhvillimin e futbollit kosovar që nga hapat e parë të përfaqësueses, theksoi përparimin e dukshëm që ka bërë kjo kombëtare. Sipas tij, nga pozita e 190-të në renditjen botërore të FIFA-s në vitin 2016, Kosova tani gjendet e 78-ta, një ngjitje që ai e cilësoi si mbresëlënëse dhe që reflekton punën serioze të federatës në formësimin e talenteve.
Sfida e së premtes, sipas tij, do të jetë tejet e ndërlikuar për irlandezët. Hallgrimson zbuloi se ekipi i ka studiuar hollësisht pikat e forta të Kosovës dhe se janë plotësisht të vetëdijshëm për rreziqet që i presin. “Ndeshja e parë e një turneu është gjithmonë delikate, por ne do të jemi gati për çfarë të na vijë,” u shpreh ai.
Vëmendje të posaçme tekniku irlandez i kushtoi Vedat Muriqit, të cilin e konsideron si kërcënimin kryesor për portën e tij. Ai kujtoi se Muriqi ishte golashënuesi i dytë më i mirë i kampionatit spanjoll sezonin e shkuar, ndërsa rishtazi shënoi katër herë për Fenerbahçen. Gjithashtu, Hallgrimson veçoi edhe Fisnik Asllanin si një futbollist me cilësi të larta, duke shtuar se e gjithë skuadra kosovare përbëhet nga elementë që aktivizohen në klube me emër si Juventusi, Besiktasi dhe Udinese.