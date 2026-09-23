Luis Diaz vendos Champions-in si objektivin kryesor te Bayern Munich

Luis Diaz e konsideron transferimin te Bayern Munich si një nga momentet më domethënëse të rrugëtimit të tij profesional, teksa tani e ka fokusuar gjithë energjinë drejt fitimit të Ligës së Kampionëve. Sulmuesi kolumbian lavdëroi qasjen e ekuilibruar taktike të Vincent Kompany pasi fitoi tripletën në Gjermani, por këmbëngul se klubi bavarez duhet të luftojë me vendosmëri absolute në çdo kompeticion për të nderuar traditën e tij të lavdishme.
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Pasi u ble nga Liverpooli për 75 milionë euro në merkaton e verës 2025, Diaz la gjurmë të menjëhershme duke shënuar 26 gola dhe duke dhënë 23 asistime. Megjithatë, edhe pse në sezonin e parë ngriti lart të tre kupat gjermane, anësori është i bindur se aventura e tij në Bavari kërkon kurorëzimin me trofeun më prestigjioz europian. Tani, dominimi në kontinent është shndërruar në motorin që e shtyn të udhëheqë skuadrën drejt majës së futbollit europian.
Përshtatja e shpejtë në jetën bavareze e ndihmoi që të shkëlqejë pa vonesë në Mynih, dhe tani sulmuesi ka ndarë reflektimet e tij mbi lidhjen emocionale me ekipin dhe ambientimin në Allianz Arena. “Bayern përfaqëson diçka të veçantë për mua; erdhi në një çast që më solli lumturi të jashtëzakonshme dhe vazhdon të më bëjë shumë të lumtur,” i tha ai ESPN-it. “Kur arrin dhe të mirëpresin sikur të kesh qenë pjesë e grupit prej shumë kohësh – si në një familje – besoj se integrimi bëhet shumë më i thjeshtë.”
Duke nënvizuar rëndësinë e harmonisë taktike si bazë për shpërthimin në sulm, ish-lojtari i Liverpool shtoi: “Suksesi i ekipit ushqen shkëlqimin e individit.”
E vetmja hije në një sezon debutues përndryshe fantastik ishte eliminimi i dhimbshëm në gjysmëfinalet e Champions League, me rezultat të përgjithshëm 6-5 kundër Paris Saint-Germain.
Pavarësisht tripletës historike, Diaz nuk pranon të qetësohet: “Ajo që kaluar mbetet pas; patëm një sezon të mrekullueshëm, por nëse nuk e përsërisim apo edhe nuk e tejkalojmë këtë vit, gjithçka do të harrohet dhe nuk do të kemi arritur asgjë.” Ai shtoi me vendosmëri: “Duhet të synojmë maksimumin – çdo garë ku marrim pjesë, dhe të luftojmë për çdo trofe.”