Kurti kërkon që Kampi Bondsteel të bëhet bazë e përhershme e SHBA-së

Gjatë vizitës së tij në New York, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua me kongresistin amerikan George Latimer për të biseduar rreth situatës aktuale në vend, partneritetit me SHBA-në dhe çështjeve të sigurisë rajonale.
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Përmes një komunikate në rrjetin social Facebook, Kurti njoftoi se biseda u përqendrua te progresi ekonomik, avancimet në sektorin e sigurisë dhe konsolidimi i pozicionit ndërkombëtar të Kosovës.
Një pikë kyçe e diskutimit ishte kërkesa për transformimin e Kampit Bondsteel në një instalim ushtarak të përhershëm amerikan. “Ripohova pozicionin tonë që Kampi ‘Bondsteel’ të kthehet në bazë të përhershme ushtarake të Shteteve të Bashkuara, në shërbim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë afatgjate në rajon,” deklaroi kryeministri.
Palët trajtuan edhe temën e personave të zhdukur me forcë gjatë konfliktit të fundit në Kosovë, duke përfshirë çështjen e varrezave masive dhe domosdoshmërinë e aksesit në arkivat e Serbisë. Kurti theksoi rëndësinë e zbardhjes së dokumenteve dhe vënies para drejtësisë për krimet e kryera.
Në takim u ngrit po ashtu shqetësimi për gjendjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, me theks të veçantë te fenomeni i diskriminimit dhe cenimi i të drejtave të tyre themelore.
Në kuadër të përpjekjeve për drejtësi, Kurti solli në vëmendje edhe rastin e sulmit në Banjskë. “Në prag të trevjetorit të aktit terrorist paramilitar në Banjskë, ngritëm përsëri çështjen e Milan Radoiçiqit dhe nevojën imperative që ai dhe të tjerët përgjegjës të dalin para organeve të drejtësisë në Republikën e Kosovës,” u shpreh ai.
Kryeministri e mbylli mesazhin e tij me një vlerësim të lartë për aleancën me Shtetet e Bashkuara. Ai shprehu mirënjohje të thellë për miqësinë e palëkundur dhe mbështetjen e fortë dypartiake që Kosova ka në Kongresin amerikan.