Christa Pike mund të bëhet gruaja e parë e dënuar me vdekje në Tennessee pas dy shekujsh

Autoritetet në shtetin amerikan të Tennessee kanë caktuar datën 30 shtator për ekzekutimin e Christa Pike, megjithëse janë paraqitur kërkesa për të vonuar këtë proces. Në rast se dënimi kryhet, Pike do të shënojë një precedent historik si femra e parë që i nënshtrohet dënimit kapital në këtë shtet në më shumë se 200 vjet, njoftojnë mediat ndërkombëtare.

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Dënimi me vdekje për Christa Pike erdhi si pasojë e vrasjes së Colleen Slemmer, 19 vjeçe, në vitin 1995. Në momentin e kryerjes së krimit, Pike ishte vetëm 18 vjeç, duke u shndërruar kështu në gruan më të re në historinë e Shteteve të Bashkuara që merrte këtë dënim maksimal.

Të dhënat e dosjes tregojnë se Pike, së bashku me dy persona të tjerë, mashtroi Slemmer për ta çuar në një zonë të pyllëzuar në Knoxville, ku e sulmuan fizikisht dhe e qëlluan disa herë me thikë.

Në fazën aktuale, ekipi mbrojtës i Pike i është drejtuar guvernatorit Bill Lee me një lutje për ta shndërruar ekzekutimin në burgim të përjetshëm. Në dokumentacionin e paraqitur për falje, avokatët theksojnë të kaluarën e saj të mbushur me abuzime seksuale dhe dhunë gjatë viteve të formimit, si dhe çrregullimet e thella mendore që burojnë prej këtyre traumave.

Sipas peticionit të avokatëve, krimi i kryer në moshën 18-vjeçare duhet të gjykohet në kontekstin e një fëmijërie të shkatërruar nga dhunimet, shfrytëzimi seksual dhe mungesa e kujdesit prindëror.

Avokatja Kelly Gleason theksoi se guvernatori ka tani mundësinë për të ndrequr atë që ajo e cilëson si dështim të sistemit, i cili nuk arriti ta mbronte Pike kur ajo ishte e mitur.

Kërkesa për pezullimin e dënimit ka marrë mbështetje edhe nga grupe të tjera aktiviste. Organizata “Mercy for Christa” argumenton se burgimi i përhershëm do të përbënte një ndëshkim proporcional, duke marrë parasysh dëmtimet e rënda trupore dhe mendore që Pike pësoi si pasojë e abuzimeve në moshë të njomë.

Sipas kalendarit të përcaktuar, Christa Pike do të marrë injeksionin vdekjeprurës më 30 shtator. Fati i saj tani qëndron në duart e guvernatorit të Tennessee, Bill Lee, i cili do të vendosë mbi kërkesën për falje.


Shtuar 23.09.2026 12:25

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