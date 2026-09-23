Pendimi i Real Madridit për dështimin e transferimit të Rodrit rritet nga shkëlqimi i tij te Barcelona

Sipas Mundo Deportivo, Real Madridi po e ndien gjithnjë e më shumë mungesën e Rodrit, pasi dështimi për ta transferuar mesfushorin spanjoll në verë po shihet si një nga gabimet më të mëdha të klubit në vitet e fundit.

Të lidhura

None found

Situata bëhet edhe më e dhimbshme për “Los Blancos” kur vështrohet ndikimi që 30-vjeçari ka pasur te Barcelona.

Kampioni i botës me Spanjën është kthyer në një prej lojtarëve kryesorë të mesfushës së skuadrës së drejtuar nga Hansi Flick, duke luajtur rol të rëndësishëm në nisjen perfekte të katalanasve në La Liga, me shtatë fitore në shtatë ndeshje.

Nga ana tjetër, Real Madridi po përballet sërish me mungesën e një mesfushori që të kontrollojë ritmin e lojës, profil që dikur e kishin Toni Kroos dhe Luka Modric.

Pavarësisht se “Los Blancos” kanë një mesfushë të mbushur me talent, skuadra e Jose Mourinhos nuk arriti të sigurojë një organizator të mirëfilltë gjatë afatit kalimtar të verës.

Kjo mangësi u bë edhe më e dukshme në derbin e fundit ndaj Atletico Madridit, ku Reali pësoi humbje 2-1.

Ndërkohë, Barcelona kryeson tabelën e La Ligës me 21 pikë, ndërsa Real Madridi renditet në vendin e katërt me 15 pikë.

Paraqitjet e Rodrit në “Camp Nou” po e bëjnë gjithnjë e më të qartë se në Madrid kjo mund të shihet si një mundësi e humbur në afatin kalimtar të verës.


Shtuar 23.09.2026 11:22

Tags: , , , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbetholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet