Pendimi i Real Madridit për dështimin e transferimit të Rodrit rritet nga shkëlqimi i tij te Barcelona

Sipas Mundo Deportivo, Real Madridi po e ndien gjithnjë e më shumë mungesën e Rodrit, pasi dështimi për ta transferuar mesfushorin spanjoll në verë po shihet si një nga gabimet më të mëdha të klubit në vitet e fundit.
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Situata bëhet edhe më e dhimbshme për “Los Blancos” kur vështrohet ndikimi që 30-vjeçari ka pasur te Barcelona.
Kampioni i botës me Spanjën është kthyer në një prej lojtarëve kryesorë të mesfushës së skuadrës së drejtuar nga Hansi Flick, duke luajtur rol të rëndësishëm në nisjen perfekte të katalanasve në La Liga, me shtatë fitore në shtatë ndeshje.
Nga ana tjetër, Real Madridi po përballet sërish me mungesën e një mesfushori që të kontrollojë ritmin e lojës, profil që dikur e kishin Toni Kroos dhe Luka Modric.
Pavarësisht se “Los Blancos” kanë një mesfushë të mbushur me talent, skuadra e Jose Mourinhos nuk arriti të sigurojë një organizator të mirëfilltë gjatë afatit kalimtar të verës.
Kjo mangësi u bë edhe më e dukshme në derbin e fundit ndaj Atletico Madridit, ku Reali pësoi humbje 2-1.
Ndërkohë, Barcelona kryeson tabelën e La Ligës me 21 pikë, ndërsa Real Madridi renditet në vendin e katërt me 15 pikë.
Paraqitjet e Rodrit në “Camp Nou” po e bëjnë gjithnjë e më të qartë se në Madrid kjo mund të shihet si një mundësi e humbur në afatin kalimtar të verës.