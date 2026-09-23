Rama është arkitekti që u jep pushtet drejtuesve/ Ina Zhupa pas arrestimit të Vlora Hysenit: Siguria kombëtare në pikëpyetje

Arrestimi i Vlora Hysenit, drejtoreshës së Shërbimit Informativ Shtetëror, ka shkaktuar shqetësime të forta në spektrin politik lidhur me sigurinë kombëtare dhe mbarëvajtjen e institucioneve të sigurisë.

Gjatë mbledhjes së Komisionit për Kulturën, Diasporën dhe Turizmin, kryetarja Ina Zhupa u fokusua te ngjarjet e fundit që dolën nga hetimet e SPAK, duke veçuar problematikat me Policinë e Shtetit, manipulimin apo asgjësimin e provave, si dhe qasjen në të dhëna sensitive e dokumente të klasifikuara.

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Zhupa theksoi se këto zhvillime nuk duhen minimizuar si thjesht lajme portalesh apo të trajtohen sikurse asgjë nuk ka ndodhur.

Sipas saj, përfshirja në hetime e strukturave që mbajnë përgjegjësi për rendin, sigurinë dhe informacionin ngre dyshime të mëdha për funksionimin e institucioneve dhe sigurinë e qytetarëve.

Zhupa e ngarkoi me përgjegjësi politike Kryeministrin Edi Rama, duke arsyetuar se ai është personi që emëron dhe u jep autoritet drejtuesve të këtyre institucioneve.

Si përfundim, kryetarja e komisionit kërkoi shkëputjen nga qeverisja aktuale dhe formimin e një qeverie tranzitore, me qëllim rivendosjen e normalitetit institucional dhe të besimit të qytetarëve ndaj shtetit.


Shtuar 23.09.2026 12:05

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