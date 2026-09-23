Toshkovski: Maqedonia duhet të fokusohet në arritje të prekshme dhe zbatim autentik të normave evropiane

Pançe Toshkovski, ministri i Punëve të Brendshme, mori pjesë sot në sesionin e 75-të të dialogut të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian në Maqedoni (NCEU-MK), ku theksoi nevojën që vendi të braktisë premtimet boshe dhe të orientohet drejt rezultateve të matshme dhe aplikimit të vërtetë të parimeve evropiane.

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Ai nënvizoi se përkushtimi në rrugën e integrimit evropian duhet të provohet me vepra të qarta, reforma të thella dhe përmes shembullit të dhënë personalisht.

“Mendoj se ka ardhur momenti që në Maqedoni, përtej deklaratave se jemi të angazhuar në procesin integrues dhe synojmë anëtarësimin në familjen evropiane, të nisim me hapa të vegjël punën mbi ato vlera që predikojmë”, u shpreh Toshkovski gjatë fjalës së tij.

Ai këmbënguli se barra e reformave nuk qëndron ekskluzivisht mbi supet e Qeverisë, por është detyrim i të gjitha institucioneve dhe faktorëve të shoqërisë, duke filluar nga sistemi gjyqësor dhe prokuroria, e deri te pushteti vendor, organizatat civile dhe vetë qytetarët.

Sipas kreut të MPB-së, idealet e drejtësisë, barazisë, shtetit të së drejtës dhe reciprocitetit duhet të gjejnë zbatim të njëtrajtshëm për këdo dhe pa përjashtime.

“Ashtu siç vlejnë për të tjerët, këto parime duhet të vlejnë edhe për ne,” deklaroi ministri, duke shtuar se qëllimi final i reformave mbetet ngritja e cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët e vendit./Telegrafi/


Shtuar 23.09.2026 11:56

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