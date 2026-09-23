Dara O’Shea: Fokusi ynë i plotë është te sfida me Kosovën, iu shmangëm rrjeteve sociale

Para takimit me Kombëtaren e Kosovës, mbrojtësi irlandez Dara O’Shea deklaroi se skuadra e tij është përpjekur të ruajë unitetin dhe të mos përfshihet nga buja e krijuar në ditët e fundit.
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O’Shea zbuloi se futbollistët e Irlandës kanë provuar të distancohen nga zhurmat dhe polemikat e ditëve të fundit, të shkaktuara prej deklaratave për Izraelin, duke e konsideruar prioritare ndeshjen kundër Kosovës.
“Sigurisht që kjo javë ka sjellë mjaft trazim. Përparësia jonë si lojtarë është se futemi menjëherë në një flluskë mbrojtëse. Jemi munduar t’u rrimë sa më larg rrjeteve sociale dhe të qëndrojmë të lidhur me njëri-tjetrin,” u shpreh fillimisht O’Shea gjatë konferencës për mediat.
Mbrojtësi i ekipit irlandez e lavdëroi edhe përfaqësuesen e Kosovës, duke pranuar se grupi i tij është plotësisht i ndërgjegjshëm për vështirësitë që i presin në këtë duel.
“Nesër na pret një përballje e rëndësishme dhe e gjithë vëmendja jonë ka qenë aty. Kosova ka treguar se është një skuadër fantastike dhe ne jemi gati për këtë provë,” shtoi ai më tej.
I pyetur për një diskutim të paralajmëruar brenda ekipit, lidhur me vendimin nëse do të shtrëngojnë duart me lojtarët izraelitë në ndeshjen e radhës, O’Shea sqaroi se për momentin e gjithë përqendrimi është te sfida imediate.
“Që në krye të javës ramë dakord që të premten do të takohemi dhe do ta shqyrtojmë çështjen si grup. Tani kemi një ndeshje për të cilën duhet të përqendrohemi. Sapo ajo të përfundojë dhe të vijë e premtja, do të ulemi të gjithë bashkë si një trup i vetëm dhe do ta diskutojmë,” përmbylli mbrojtësi i Irlandës.
Në kuadër të Ligës së Kombeve, Kosova dhe Irlanda do të ndeshen të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri”, me fillim në orën 20:45.