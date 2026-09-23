Arresti shtëpiak ndaj Vlora Hysenit, deputeti i PD: Skandali më i madh në 36 vite

Deputeti demokrat, Gent Strazimiri komentoi hetimin ndaj Vlora Hysenit, e cila një ditë më parë u shkarkua nga detyra e Kreut të Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH), pasi u pezullua dhe iu caktua arrest shtëpiak për nxjerrje të sekretit hetimor dhe përkrahje të autorit të krimit.

Në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, teksa mori fjalën, Strazimiri theksoi se shefja e shërbimit sekret u kap duke i dhënë sekretet e shtetit personit me të cilin kishte lidhje sentimentale, duke iu referuar Ergys Agasit, pasi dyshohet se ajo ka ndihmuar me informacione sekrete biznesmenin që ndodhej në arrati.

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“Në 36 vjet mezi prisnim që Prokuroria të arrestonte drejtorin e SHISH, që për arsye sentimentale, në disa vende ku nuk duhet të ishte, i ka dhënë dashnorit sekretet e shtetit. Nëse mezi prisnim këtë lajm që shteti po funksionon më në fund, që më në fund të kishim një drejtor shërbimi sekret që i shiste sekretet e shtetit skutave, ky është lajm i madh. Duhet ta diskutojmë.

Skandal në 36 vjet dhe tregon degjenerimin e institucioneve të shtetit. Ka 15 vjet që nuk ekziston ky shtet, nuk ka rënë dje. Na është përplasur në fytyrë se shteti nuk ekziston, është në duart e krimit. Na ka kapur Prokuroria shefen e shërbimit sekret duke tregtuar në epshe e sipër sekretet e shtetit”, tha ai.


Shtuar 23.09.2026 12:22

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