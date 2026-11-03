Desire Doue arrin rekordin e Karim Benzemas në Ligën e Kampionëve

Desire Doue arrin rekordin e Karim Benzemas në Ligën e Kampionëve

Desire Doue, sulmuesi i Paris Saint-Germain, ka shënuar një tjetër sukses të madh në karrierën e tij, duke u bërë i barabartë me një rekord të vendosur nga Karim Benzema në Ligën e Kampionëve.

Talenti francez, i cili është 21 vjeç e 153 ditë, ka realizuar 13 gola në kompeticionin më prestigjioz evropian të klubeve përpara se të arrijë moshën 22 vjeçare.

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Kjo statistikë e vendos atë në të njëjtin nivel me numrin e golave që legjenda franceze Karim Benzema kishte shënuar në Ligën e Kampionëve para se të mbushë 22 vjeç.

Në listën e lojtarëve francezë me numrin më të lartë të golave në këtë turne para moshës 22 vjeçare, vetëm Kylian Mbappe qëndron përpara tij, me 21 gola.

Në këtë mënyrë, sulmuesi i PSG-së po tregon vazhdimisht potencial të jashtëzakonshëm dhe po kthehet në një nga talentet më premtues të futbollit evropian.

Nëse e mban këtë ritëm, Doue ka shanse reale për të sfiduar edhe rekordin e Mbappes në vitet që vijnë.


Shtuar 3.11.2026 23:48

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