Rudy Giuliani, ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut, do të marrë nga presidenti amerikan Donald Trump Medaljen Presidenciale të Lirisë, vlerësimin më të lartë civil në Shtetet e Bashkuara.
Giuliani bëri të ditur se ceremonia do të zhvillohet të martën, në orën 11:00 sipas orës lokale, në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
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“Jam padyshim shumë i prekur. Është një nder i madh, jo vetëm që po e marr, por edhe që po ma jep ai”, tha Giuliani në një intervistë për emisionin e Steve Bannon, një figurë e njohur e së djathtës amerikane.
Para se të bëhej një nga emrat më të njohur të politikës amerikane, Giuliani shërbeu si prokuror dhe u dallua për përpjekjet kundër mafias në Nju Jork. Ai mori vlerësime të gjera për drejtimin e qytetit pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001.
Gjatë kohës në krye të Nju Jorkut, ai ishte ndër nismëtarët e politikës së quajtur “tolerancë zero”, e cila synonte të ulte kriminalitetin.
Reputacioni i tij publik u dëmtua rëndë pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Giuliani u bë një nga figurat kryesore në përpjekjet për të përmbysur fitoren e demokratit Joe Biden.
Më 2023, gjykata e dënoi të paguante 148 milionë dollarë dëmshpërblim për shpifje ndaj dy punonjëseve zgjedhore në Xhorxhia. Ai i kishte akuzuar ato për pjesëmarrje në manipulimin e zgjedhjeve.
Më pas, Giulianit iu ndalua ushtrimi i profesionit të avokatit në Nju Jork dhe Uashington.
Vendimi i Trumpit për ta nderuar, pavarësisht polemikave dhe çështjeve ligjore, e vë sërish në qendër marrëdhënien e afërt të presidentit me ish-kryebashkiakun.