Në pjesën e dytë të viteve 1990, teksa futbolli evropian po bëhej gjithnjë e më i dominuar nga klubet me burime të mëdha financiare, një skuadër nga Ukraina arriti të përballej me fuqitë e kontinentit dhe të krijonte një nga tregimet më të veçanta në historinë e Ligës së Kampionëve.
Fjala është për Dynamo Kyiv të drejtuar nga Valeriy Lobanovskyi, i cili në sezonin 1998/99 iu afrua shumë finales së turneut më prestigjioz evropian për klube. Në krye të ekipit qëndronte një trajner me vizion të jashtëzakonshëm, ndërsa në fushë shkëlqente një dyshe që nuk do të harrohej lehtë: Andriy Shevchenko dhe Serhiy Rebrov.
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Kur Lobanovskyi mori përsëri drejtimin e Dynamo Kyiv në janar të vitit 1997, klubi po kalonte një fazë të vështirë si nga ana sportive ashtu edhe financiare. Peizazhi i futbollit evropian po ndryshonte me shpejtësi dhe hendeku ekonomik midis skuadrave po zgjerohej vazhdimisht.
Megjithatë, trajneri ukrainas kishte një vizion të qartë për futbollin. Ai ishte ndër të parët që përdori të dhëna shkencore për të analizuar ndeshjet dhe kundërshtarët, duke i dhënë rëndësi të madhe përgatitjes fizike, organizimit taktik dhe lojës kolektive. Metodat e tij ishin aq kërkuese sa lojtarët ndonjëherë i kërkonin të ndalonte seancat stërvitore për shkak të intensitetit të lartë. Por Lobanovskyi nuk pranonte kompromise. Ai kërkonte përsosmëri dhe ia doli të ndërtonte një ekip që do të frikësonte edhe klubet më të mëdha evropiane.
Arma kryesore e Dynamo Kyiv ishte reparti sulmues. Shevchenko dhe Rebrov formuan një partneritet gati të pandalshëm, duke e plotësuar njëri-tjetrin në mënyrë perfekte. Shevchenko ishte sulmuesi elegant, shpërthyes dhe vdekjeprurës para portës, ndërsa Rebrov sillte inteligjencë, lëvizje të zgjuara dhe punë të madhe për ekipin. Ky kombinim krijonte probleme për çdo mbrojtje kundërshtare.
Shevchenko, i cili në atë periudhë ishte vetëm 22 vjeç, po shndërrohej me shpejtësi në një nga sulmuesit më të rrezikshëm të Evropës. Pas paraqitjeve mbresëlënëse, emri i tij filloi të lidhej me klubet më të fuqishme të kontinentit.
Shenjat e para se Dynamo Kyiv mund të sfidonte këdo në Evropë u dhanë në sezonin 1997/98. Në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve, ukrainasit e befasuan Barcelonën duke i shënuar shtatë gola në dy takime dhe duke e mbyllur grupin në vendin e parë, përpara Newcastle United dhe PSV Eindhoven. Në Camp Nou, Dynamo regjistroi një fitore të paharrueshme 4-0, ndërsa Shevchenko konfirmoi me paraqitjet e tij se ishte një talent i jashtëzakonshëm. Megjithatë, rrugëtimi u ndal në çerekfinale, ku u eliminuan nga Juventusi.
Një vit më vonë, Dynamo u rikthye edhe më e fortë. Pavarësisht se në grup ndodhej edhe Arsenali i Arsene Wengerit, ukrainasit siguruan kalimin në fazën me eliminim direkt. Në çerekfinale i priste kampioni në fuqi, Real Madridi. Por as emri i madh dhe as përvoja e madrilenëve nuk e ndalën ekipin e Lobanovskyt. Dynamo fitoi me rezultatin e përgjithshëm 3-1, me Shevchenkon që ishte protagonist absolut duke shënuar të tre golat e skuadrës ukrainase në këtë përballje. Pas ndeshjes së kthimit në Kiev, presidenti ukrainas Leonid Kuchma zbriti në dhomat e zhveshjes për të uruar lojtarët. “E gjithë bota e pa triumfin tuaj sonte”, ishte mesazhi i tij.
Pasi eliminoi Real Madridin, Dynamo Kyiv ishte tashmë një pretendente serioze për trofeun. Në gjysmëfinale e priste Bayern Munichu, por skuadra ukrainase nuk tregoi asnjë shenjë frike. Në ndeshjen e parë në Kiev, vendasit sulmuan që në minutat e para. Shevchenko ishte sërish protagonist, ndërsa Vitaliy Kosovskyi shënoi një gol të bukur me volej për epërsinë 3-1, vetëm pesë minuta pas fillimit të pjesës së dytë. Dynamo pati mundësinë ta mbyllte praktikisht kualifikimin, por Kosovskyi humbi një rast të artë për ta çuar rezultatin në 4-1, duke dështuar përballë portierit Oliver Kahn.
Ky moment rezultoi vendimtar. Bayern u rikthye në lojë falë golave të Stefan Effenbergut dhe Carsten Janckerit, duke barazuar 3-3 dhe duke e lënë krejtësisht të hapur kualifikimin. Në ndeshjen e kthimit në Mynih, Dynamo pati sërish shanset e veta, por përballë kishte një Oliver Kahn në formë të jashtëzakonshme. Një gol i bukur i Mario Baslerit bëri diferencën dhe Bayern siguroi vendin në finale.
Kosovskyi, i cili kishte humbur rastin vendimtar në takimin e parë, e përjetoi me shumë dhimbje eliminimin. “Mendoj se e humbëm përballjen në ndeshjen e parë. Humbëm besimin në forcën tonë. Ende jam i bindur se Dynamo ishte më e fortë se Bayerni atë sezon”, kujtonte ai më vonë.
Eliminimi ishte një goditje e rëndë për Lobanovskyn dhe lojtarët e tij. Trajneri ukrainas deklaroi megjithatë pas ndeshjes se eliminimi nuk ishte tragjedi, duke u shprehur i kënaqur që skuadra kishte arritur mes katër më të mirave të Evropës. Shevchenko e përjetoi ndryshe. Në autobiografinë e tij, ai tregoi se sa shumë e kishte prekur pamja e trajnerit pas eliminimit. “E urreja ta shihja shprehjen në fytyrën e Lobanovskyt. Mund ta shihja se sa shumë kishte dëshiruar ta fitonte atë trofe”, kishte shkruar sulmuesi.
Vetëm pak muaj pas asaj gjysmëfinaleje, Shevchenko u transferua te Milani, duke nisur një kapitull të ri në karrierën e tij. Projekti i madh i Dynamo Kyiv u shpërbë gradualisht dhe skuadra nuk arriti më ta përsëriste atë sukses. Lobanovskyi ndërroi jetë në vitin 2002, pa e realizuar ëndrrën për ta fituar Ligën e Kampionëve.
Por një vit më vonë, historia mori një kthesë emocionuese. Shevchenko u kthye në Kiev si kampion i Evropës me Milanin. Ai vendosi trofeun e Ligës së Kampionëve pranë statujës së Lobanovskyt, përpara se të vendoste medaljen e tij te varri i ish-trajnerit. “Që nga ai moment, kujtimi i vitit 1999 u bë pak më i ëmbël. Ai tashmë ishte edhe kampion i Evropës”, kishte thënë Shevchenko.
Kjo është historia e një skuadre që nuk arriti ta ngrinte trofeun, por që fitoi respektin e gjithë Evropës. Dynamo Kyiv e Lobanovskyt mbetet një prej atyre ekipeve që treguan se në futboll madhështia nuk matet vetëm me trofe.