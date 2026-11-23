Gjatë një paraqitjeje në emisionin “Mega Sport” të A2 CNN, Sokol Kushta, figura e njohur e Kombëtares shqiptare dhe e Flamurtarit, ka tërhequr vëmendjen me zgjedhjen që ka bërë për sulmuesin më të mirë që ka pasur kombëtarja, duke e vënë në dyshim edhe renditjen e shifrave.
Në vendin e parë ai ka renditur Sokol Cikalleshin, ndonëse ish-lojtari me origjinë nga Kavaja ndodhet në pozicionin e pestë në listën e golashënuesve më të mirë të Shqipërisë përgjatë gjithë historisë së saj.
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“Për mua është Sokol Cikalleshi. Po ashtu përmend edhe Rey Manajn e Armando Sadikun. Ne duhet të shikojmë golat e tyre dhe se çfarë kanë sjellë te Kombëtarja. Goli i Cikalleshit ishte pika e kualifikimit, moment deciziv”, u shpreh Kushta.