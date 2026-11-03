Barcelona fitoi 3-0, por McManaman paralajmëron: Me këtë lojë rrezikon në fazat e ardhshme të Championsit

Suksesi 3-0 i Barcelonës ndaj Aston Villas në Ligën e Kampionëve nuk i mbuloi dobësitë e prapavijës katalunase. Edhe pse skuadra e Hansi Flick shkoi në pushim në avantazh, mënyra e mbrojtjes së saj shkaktoi shqetësime të mëdha.
Kritik ndaj kësaj paraqitjeje u shfaq Steve McManaman, ish-futbollist dhe komentator i TNT Sports. Në analizën e tij, ai vuri në dyshim aftësinë e Barcelonës për të avancuar gjatë në këtë kompeticion nëse vazhdon të mbrohet në të njëjtën mënyrë.
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Sipas McManamanit, katalunasit nuk mund të mbijetojnë në fazat e mëvonshme të garës duke luajtur kështu.
Goli i Lamine Yamalit i dha ekipit të Flickut një epërsi minimale në përfundim të pjesës së parë. Megjithatë, gjatë 45 minutave të para, Aston Villa regjistroi pesë goditje drejt portës dhe një mundësi të madhe për të shënuar.
Skuadra angleze gjeti vazhdimisht hapësira prapa mbrojtjes së vendosur lart nga Barcelona. Ky organizim agresiv, që përbën një tipar thelbësor të futbollit të Flickut, po i lë sërish katalunasit të pambrojtur përballë kundërsulmeve të shpejta.
Pavarësisht avantazhit që siguroi Yamal, pasiguritë në repartin defensiv kanë ushqyer dyshime nëse Barcelona mund ta përballojë këtë rrezik taktik kur të ndeshet me rivalë edhe më të fortë në fazat vendimtare të Ligës së Kampionëve.