Tre cisterna nafte u përfshinë nga zjarri pas shpërthimeve në Ngushticën e Hormuzit, teksa po përpiqeshin të kalonin në këtë rrugë strategjike detare. Sipas pretendimeve, anijet mund të kenë goditur mina detare.
Të dielën, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi për incidentet në një deklaratë të publikuar nga agjencia iraniane e lajmeve Fars. Autoritetet thanë se shpërthimet ndodhën gjatë orëve të fundit, në disa pika të ngushticës.
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Sipas Teheranit, një tanker u godit pranë bregdetit jugor, ndërsa dy të tjerët ndodheshin në pjesën lindore të ngushticës. Të tre anijet morën flakë pas shpërthimeve.
Garda Revolucionare pretendoi se tankerët lundronin të shoqëruar dhe të mbuluar nga ajri prej forcave ushtarake amerikane, por kjo nuk i pengoi incidentet.
“Një nga këto tankerë në bregdetin jugor dhe dy të tjerë në lindje të Ngushticës së Hormuzit, ndërsa ishin nën mbulim dhe shoqërim të gjerë ajror nga ushtria amerikane, goditën mina detare dhe shpërthyen në flakë pas shpërthimeve të fuqishme”, thuhet në deklaratën e Gardës Revolucionare.
Teherani kritikoi gjithashtu Uashingtonin, duke thënë se nuk kishte mundur të siguronte kalimin e anijeve. “Eskorta ajrore e ushtrisë amerikane nuk ishte në gjendje të parandalonte këto incidente”, thuhet në deklaratë.
Deri më tani, pretendimet për tre ngjarjet dhe rrethanat e tyre nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Nuk janë bërë të ditur emrat e tankerëve, flamujt përkatës apo ngarkesat që transportonin. Po ashtu, nuk ka informacion nëse ndonjë anëtar i ekuipazheve është lënduar.
Garda Revolucionare bëri të ditur se në orët në vijim do të publikojë pamje filmike, të cilat, sipas saj, tregojnë shpërthimet dhe zjarret në anije.
Incidentet e fundit ndodhin ndërsa siguria e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit është përkeqësuar ndjeshëm dhe anijet tregtare janë përfshirë vazhdimisht në ngjarje të tilla.
Më 20 nëntor, Reuters raportoi, duke cituar Agjencinë Britanike të Operacioneve Tregtare Detare (UKMTO), se një tanker mori flakë pasi u godit nga një predhë e paidentifikuar pranë bregdetit të Omanit. Në atë rast, Garda Revolucionare e Iranit pretendoi se anija kishte goditur një minë detare.
Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret detare më të rëndësishme në botë, pasi nëpër të kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit natyror që furnizon tregjet ndërkombëtare.
Çdo incident në këtë zonë shkakton shqetësim për sigurinë e furnizimit me energji dhe mund të ndikojë drejtpërdrejt në tregjet globale.
Zhvillimet e fundit rrisin më tej tensionet rajonale, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.