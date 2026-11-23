Desire Doue po përballet me një situatë të dyfishtë të vështirë. Sulmuesi i Paris Saint-Germainit do të qëndrojë jashtë futbollit për të paktën gjashtë muaj për shkak të një dëmtimi serioz në gju, ndërsa në shtëpinë e tij është regjistruar edhe një tentativë vjedhjeje.
Ngjarja ndodhi gjatë natës së së shtunës në Orgeval, pranë Parisit, ku persona të paidentifikuar u përpoqën të hynin në banesën e futbollistit 21-vjeçar, raportoi mediumi francez Le Parisien.
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Autorët arritën të kalonin në oborrin e pronës, por u larguan me shpejtësi pasi kuptuan se brenda ndodhej dikush.
Kur u kthye në shtëpi nga Nice, Doue u prit nga xhandarët. Deri tani nuk është vërtetuar se personat kanë hyrë në ndërtesë dhe as se është marrë ndonjë send. Pas incidentit, në pronë janë shtuar masat e sigurisë.
Problemet për futbollistin nisën pas ndeshjes së javës së 11-të të Ligue 1, në të cilën PSG-ja triumfoi 3-2 në transfertë ndaj Nicës. Në fundin e pjesës së parë, Doue ndjeu dhimbje në gjurin e djathtë dhe u largua nga loja mes lotësh.
Të nesërmen, klubi parisien bëri të ditur se lojtari kishte këputur ligamentin e kryqëzuar anterior të gjurit të djathtë. Ndërhyrja kirurgjikale pritet të kryhet deri në fund të muajit.
Vlerësimet e mediave franceze flasin për një rikuperim prej të paktën gjashtë muajsh, ndaj sezoni i tij mund të konsiderohet i përfunduar.
Humbja e Doue-së përbën një goditje të rëndësishme për Luis Enriquen, pasi sulmuesi francez ishte ndër futbollistët më të spikatur të PSG-së gjatë këtij sezoni.
Skuadra kampione e Francës po përballet gjithashtu me mungesën e Khvicha Kvaratskhelias, i cili pritet të mos luajë deri në fund të sezonit pas dëmtimit të pësuar në tetor.
PSG-së i duhet të menaxhojë kështu një tjetër mungesë të rëndësishme në një fazë intensive të sezonit, ku përfshihen edhe ndeshjet e Ligës së Kampionëve.