Dashi
Dite pozitive kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni shpeshherë te lumtur dhe do doni qe dita te mos mbaroje. Beqaret duhet me pare te sigurohen vete pe rate qe duan te bëjnë ne jetën sentimentale e me pas te hedhin hapa. Ne planin financiar me ne fund fati do ju buzëqeshë. Do jeni me te qete kur te kryeni shpenzimet e nevojshme.
Të lidhura
None found
Demi
Yjet do i shtyjnë ata qe janë ne një lidhje te kërkojnë me shume pavarësi ne jetën e tyre ne çift dhe kjo mund te shkaktoje probleme. Gjithçka duhet bere me njëfarë limiti. Beqaret do takojnë persona me te cilat do ndajnë mendime te përbashkëta dhe do ndihen gati te fillojnë një lidhje. Ne planin financiar do gjeni zgjidhje për problemet qe keni pasur.
Binjaket
Do jeni shume xheloze sot për atë qe keni ne krah dhe do doni ta kontrolloni ne çdo moment. Kjo do sjelle përplasje goxha te forta. Kujdes! Beqaret do kenë takime interesante me disa persona te cilët ne fillim do ju duken shume serioze, por ne te vërtetë janë shume me ndryshe. Ne planin financiar mos u dekurajoni nëse ju dalin disa probleme te vogla, por mundohuni t’i zgjidhni sa me shpejt.
Gaforrja
Do ndodhin ngjarje te jashtëzakonshme gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe do kaloni çaste fantastike pranë atij qe dashuroni. As vete nuk i kishit menduar se emocionet sot do ishin kaq te shumta. Beqaret do jene te paqarte edhe vete se çfarë njeriu kërkojnë ne krah dhe nuk do i shfrytëzojnë mundësitë qe do iu jepen. Te ardhurat menaxhojini me maturi dhe nuk do keni vështirësi.
Luani
Ju qe jeni ne një lidhje dhe mendoni t’i çoni gjerat me tej duhet te flisni hapur edhe për disa tema delikate sot. Po nuk e kaluat këtë faze është e kote qete bëni plane me tej sepse do ju prishen. Beqaret do kenë fat ne dashuri, mjafton qe vete te duan te përfitojnë sa me shume. Gjendja financiare do jete me e qëndrueshme se me pare. Do jeni te qete.
Virgjeresha
Ju dhe partneri juaj do jeni me afër se kurrë gjate kësaj dite dhe do bashkëpunoni se bashku për gjithçka. Marrëdhënia do jete e shkëlqyer. Beqaret do flirtojnë me një person i cili ne fakt e ka një lidhje. Kujdes sepse situata mund te elektrizohet shpejt. Para se te kryeni shpenzime duhet te mateni mire ne mënyrë qe gjendja te vazhdoje te mbetet sa me e qëndrueshme.
Peshorja
Do kuptoheni shume mire sot me atë qe keni ne krah dhe fatmirësisht nuk do keni as problemin me te vogël. Dashurohuni ashtu si ta ndjeni. Beqaret nuk duhet te bëjnë asgjë me ngulm sepse nuk kane për te arritur asgjë. Perspektivat financiare duket te jene te mira. Do dini mire sa te shpenzoni dhe si ta menaxhoni situatën qe gjerat te ecin si duhet.
Akrepi
Dite shume e qete dhe pozitive kjo e sotmja për te dashuruarit. Do merreni vesh me partnerin dhe do bëni te dy ato qe ndjeni. Beqaret duhet te tregohen te duruar edhe për pak kohe sepse as sot nuk kane për ta gjetur princin e tyre te kaltër. Financat do jene te favorizuara. Një mik i afërt do iu ndihmoje edhe me menaxhimin e tyre.
Shigjetari
Do kërkoni me tepër qetësi ne jetën tuaj ne çift sepse jeni te lodhur nga debatet dhe mosmarrëveshjet me njeri-tjetrin. Beqaret do vazhdojnë ende te besojnë tek dashuria me shikim te pare dhe nga pasditja gjithçka do iu ndryshoje. Me te vërtetë ata do e gjejnë princin e kaltër. Financat do mbeten te stabilizuara për aq kohe sa ju te shpenzoni me kujdes.
Bricjapi
Do jeni gjithë kohës me nerva gjate kësaj dite dhe mund te përballeni me debate goxha te forta ne çift. Asgjë nuk do shkoje sipas parashikimeve. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime interesante, por mund te fillojnë edhe lidhje serioze. Financat do jene te mira, megjithatë mire do bëni qe te mos shpenzoni kuturu. Hiqni disa para mënjanë për te nesërmen.
Ujori
Te dashuruarit do kërkojnë nga partneri me shume ngrohtësi dhe përkëdhelje. Ka mundësi qe dëshirat t’iu plotësohen. Beqaret do ëndërrojnë me shume sesa duhet sot dhe a rrezik qe asgjë te mos iu shkoje si e kishin menduar. Mos kërkoni gjera te pamundura sepse jeta nuk është përrallë. Ne planin financiar mos u nxitoni te kryeni shpenzime kuturu pa reflektuar njëherë për gjendjen ne te cilën ndodheni.
Peshqit
Hëna do ndikoje shume pozitivisht sot ne jetën tuaj ne çift dhe do iu beje me liberale dhe me te hapur me partnerin. Disa nga ëndrrat me te bukura do iu realizohen. Beqaret do ndihen mire ashtu si janë dhe nuk do e kërkojnë me ngulm krijimin e një lidhjeje. Gjendja financiare nuk do jete ne periudhën me te favorshme. Po e tepruar mund te përballeni edhe me tronditje.