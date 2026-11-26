Përmes një postimi në “Instagram”, aktorja Monika Lubonja, ka reaguar duke përcjellë një mesazh për respektimin e historisë dhe simboleve kombëtare, në prag të festave të Nëntorit.
Duke iu referuar pamjeve që, sipas saj, janë të dhimbshme për t’u parë, Lubonja thekson se monumentet e Ismail Qemalit dhe Skënderbeut, duhet të trajtohen me respekt, mirënjohje dhe krenari, pasi ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të historisë dhe rrugëtimit të Shqipërisë drejt lirisë.
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Në reagimin e saj, aktorja u drejtohet protestuesve, duke nënvizuar se e drejta për të protestuar është e shenjtë dhe se zëri i qytetarëve duhet dëgjuar.
Megjithatë, bën thirrje që pakënaqësitë dhe kundërshtitë të mos shprehen duke cenuar monumentet historike, të cilat nuk i përkasin një pushteti, partie apo periudhe të caktuar, por gjithë kombit.
“Mos i mbuloni sytë e historisë sonë. Mos i plagosni simbolet që duhet të na bashkojnë”, shkruan Lubonja, duke theksuar se respekti për figurat historike nuk lidhet me faktin nëse ato kanë qenë të pagabueshme, por me kontributin e tyre në historinë kombëtare.
Ajo kujton gjithashtu se, pavarësisht bindjeve të ndryshme dhe mospajtimeve, respekti për historinë duhet të mbetet një vlerë e përbashkët që bashkon shqiptarët.
Në fund të mesazhit, aktorja shton se nderimi i historisë nuk bëhet vetëm përmes festave dhe fjalimeve, por edhe përmes kujdesit që tregohet ndaj saj dhe trashëgimisë që u lihet brezave të ardhshëm.
Ky reagimm vjen vetëm pak javë më vonë ku aktores i dolën videot intime me kompozitorin Adi Hilën.Videot u bënë publike nga gazetari Elton Tozaj, në kuadër të një skandali që preku dhe emra të tjerë të njohur të botës së artit shqiptar.