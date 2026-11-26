Një aksion i madh kundër narkotikëve në Stamboll ka përfshirë një sërë emrash të njohur të artit dhe biznesit në Turqi. Mes atyre që u ndaluan gjatë hetimeve janë këngëtari dhe aktori i famshëm Ozcan Deniz, si dhe aktoret Deniz Cakir dhe Burcu Ozberk.
Sipas mediave turke, përfshirë T24, Prokuroria e Përgjithshme e Stambollit ka lëshuar gjithsej 35 urdhër-ndalime, ndërsa gjatë aksionit të kryer mbrëmjen e së martës janë ndaluar 20 persona.
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Në mesin e emrave të përfshirë në operacion është edhe biznesmeni Izzet Ozilhan, anëtar i bordit drejtues të grupit të njohur Anadolu Group. Ai njëkohësisht mban postin e nënkryetarit të Shoqatës Turke të Industrisë dhe Biznesit (TUSIAD) dhe është nipi i njërit prej themeluesve të grupit.
Hetimet kanë në fokus disa vepra penale të dyshuara, përfshirë prostitucionin, trafikimin dhe furnizimin me lëndë narkotike, si dhe përdorimin apo mbajtjen e substancave të paligjshme.
Provat digjitale kanë sjellë lëshimin e urdhrave të rinj të ndalimit. Sipas njoftimeve të prokurorisë, vendimi për këto urdhra u mor pas shqyrtimit të disa materialeve të mbledhura gjatë hetimit. Në to bëjnë pjesë dëshmi, deklarata të personave të përfshirë, raporte ekspertize dhe të dhëna digjitale të sekuestruara nga telefonat celularë.
Po ashtu, autoritetet kanë shqyrtuar dëshmitë e disa personave, identiteti i të cilëve nuk është bërë publik. Nga analiza e këtyre materialeve kanë dalë dyshime për përdorim ose posedim të lëndëve narkotike.
Megjithatë, hetimi vijon dhe deri tani nuk ka një përfundim përfundimtar mbi përgjegjësinë e personave të përfshirë. Fakti që emrat e tyre janë pjesë e këtij procesi nuk nënkupton se ata janë shpallur fajtorë.
Operacioni i fundit është pjesë e një serie hetimesh të gjera që nisën në Turqi më 8 tetor 2025. Gjatë kësaj periudhe, autoritetet kanë pasur në fokus muzikantë, aktorë, drejtues të industrisë së argëtimit, biznesmenë dhe figura të tjera publike.
Disa prej personave të përfshirë janë thirrur për të dhënë dëshmi, ndërsa ndaj tyre janë kryer edhe analiza laboratorike përmes marrjes së mostrave të gjakut dhe flokëve. Në kuadër të të njëjtave hetime, disa figura të njohura janë vendosur gjithashtu në paraburgim.