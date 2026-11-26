Boksieri i njohur botëror, Mike Tyson, ka marrë një vendim që ka befasuar shumë ndjekës të tij.
Ai do të marrë pjesë në një produksion televiziv turk.
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Në pamjet paraprake të episodit më të ri të serialit “Tuzlu Kahve”, Tyson shihet teksa troket në derën e një gruaje turke, pikërisht në banesën ku zhvillohet pjesa më e madhe e historisë së serialit.
Në njoftimin zyrtar të serialit thuhet: “Gjatë këtij procesi kemi përjetuar shumë gjëra për herë të parë; patëm fatin të presim një yll botëror në ‘Tuzlu Kahve’. Nuk keni parë kurrë më parë goditje kaq të frikshme – nga ato që kanë bërë bujë në mbarë botën dhe janë parë nga qindra miliona njerëz… Ajo, që ka thyer rekorde me dokumentarët e saj, vjen në ‘Tuzlu Kahve’! Na takoni të martën, në orën 20:00”.
Deri tani nuk është bërë e qartë nëse Tyson do të jetë pjesë e rregullt e serialit apo paraqitja e tij ishte thjesht një befasi e vetme për publikun.
Gjithashtu mbetet për t’u parë se si ai po ia del me gjuhën turke gjatë xhirimeve.