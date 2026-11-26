Andy Taylor, anëtari themelues i Duran Duran, linjat dalluese të kitarës së të cilit i dhanë formë disa prej këngëve më të mëdha të bendit ikonik të valës së re të viteve ’80, si “Rio” dhe “The Reflex”, ka ndërruar jetë në moshën 65-vjeçare.
Njoftimi u dha në profilin zyrtar të Duran Duran në Instagram, ku sipas një komunikate Taylor u nda nga jeta në mënyrë të qetë në banesën e vet, me familjen pranë, të hënën. Vokalisti kryesor Simon Le Bon u shpreh në faqen zyrtare të grupit: “Në zemrën time është krijuar një zbrazëti e thellë në trajtën e Andy Taylorit. Kjo zbrazëti nuk do të mbushet asnjëherë; nuk do ta lejoj. Ai do të më mungojë dhe do ta dua përherë.”
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Në nëntor të vitit 2022, Taylor bëri të ditur se katër vjet më parë i ishte zbuluar kanceri metastatik i prostatës në stadin e katërt. Për shkak të trajtimit të pandërprerë, ai nuk mundi të merrte pjesë në ceremoninë e përfshirjes së grupit në Rock & Roll Hall of Fame po atë vit.
Grupi Duran Duran lindi në Birmingham të Anglisë në fund të viteve 1970; Taylor u bë pjesë e tij në vitin 1980, pasi iu përgjigj një njoftimi për kitarist të botuar në të përjavshmen muzikore Melody Maker. Së bashku ata u shndërruan në një nga emrat më të mëdhenj të viteve ’80.
Në një intervistë për The Evening Chronicle në vitin 2004, Taylor e përshkroi momentin kur e pa atë shpallje si “një shpërthim”. Në atë periudhë ai bënte pjesë në një bend vendor në Cullercoats, afër Newcastle, por synonte më shumë. Duke vënë në dukje se ndikimet e përmendura në njoftim përkonin me shijet e tij muzikore, ai shtoi: “Thjesht mendova: po, këtë mund ta bëj. Kishte 20 njoftime dhe vetëm ai më tërhoqi. Ishte më i madh, ndaj mendova se ata kishin më shumë para, gjë që ishte shenjë e mirë.”
Popullariteti i tyre u rrit kryesisht falë videoklipeve të shndritshme që MTV i transmetonte pa pushim, përzierjes së veçantë të synth-pop-it me rock-un, si dhe paraqitjes së tyre të kuruar new wave me flokë e veshje të stilizuara. Për më tepër, pamja tërheqëse e anëtarëve Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor (që nuk kishte lidhje familjare me Andy-n) dhe Nick Rhodes në postera dhe kopertina revistash e forcoi më tej famën e tyre.
Taylor i binte kitarës ritmike, pasi kishte kaluar disa vite si adoleshent duke performuar në klubet e punëtorëve të vendlindjes dhe në bazat ushtarake gjermane, ku jepte gjashtë sete 45-minutëshe në ditë me një repertor që arrinte në 300 këngë. Kjo përvojë e kishte formuar si një kitarist të zoti dhe të shkathët që para të 20-ave, i aftë të kalonte me natyrshmëri nga një zhanër në tjetrin, çka e veçoi mes dhjetëra kandidatëve të tjerë që kishin aplikuar për vendin në Duran Duran.
Pas shpërnguljes në Birmingham, ai u bë një nga pesë anëtarët që do të kontribuonin në formësimin e muzikës së viteve ’80. Stili i tij muzikor luajti rol thelbësor në këngën e parë të grupit që arriti në top dhjetëshen e klasifikimeve britanike, “Girls on Film”.
Veç angazhimit me Duran Duran, muzikanti i talentuar ishte thellësisht i përkushtuar ndaj familjes dhe më pas ndërtoi një karrierë të gjatë si producent dhe interpretues i pavarur.