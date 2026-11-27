Komisioni Federal i Komunikimeve i Shteteve të Bashkuara (FCC) ka autorizuar, me disa kushte, projektin e SpaceX për të dërguar deri në një milion satelitë në orbitën e ulët të Tokës.
Konstelacioni, i pagëzuar “Starmind”, do të synojë përpunimin e sasive të mëdha të të dhënave në hapësirë për përdorime të inteligjencës artificiale, ndërsa rezultatet do të transmetohen më pas drejt Tokës. Projekti ka shkaktuar shqetësime te astronomët dhe organizatat mjedisore për pasojat që mund të ketë në vëzhgimin e qiellit, sigurinë orbitale dhe atmosferë.
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Vendimi i FCC-së përcakton se SpaceX duhet të nisë vendosjen e satelitëve deri në nëntor 2033. Deri në nëntor 2035, kompania duhet të ketë 100 mijë satelitë në orbitë, ndërsa deri në nëntor 2038 duhet të arrijë gjysmën e kapacitetit të miratuar. Elon Musk ka deklaruar se sateliti i parë mund të lëshohet në tremujorin e fundit të vitit 2027 dhe se zgjerimi i rrjetit do të nisë në vitin 2028.
Përse përpunimi i të dhënave do të bëhet në hapësirë?
Sipas planit të SpaceX, satelitët e “Starmind” do të komunikojnë me rrjetin Starlink, përmes të cilit të dhënat e përpunuara do të dërgohen në Tokë. Kompania e sheh si avantazh faktin që disa orbita kanë qasje pothuajse të vazhdueshme në rrezet e Diellit. Kjo energji mund të përdoret për furnizimin e procesorëve dhe të reduktojë një pjesë të nevojës për energji në rrjetet tokësore. Projekte të ngjashme po shqyrtohen edhe nga Google, me “Suncatcher”, dhe Blue Origin, përmes “Project Sunrise”.
Menaxhimi i nxehtësisë është një prej problemeve kryesore teknike. Meqë në vakuum nxehtësia largohet përmes rrezatimit termik, procesorët më të fuqishëm do të kërkonin sipërfaqe më të mëdha ftohëse. Përveç kësaj, satelitët duhet të jenë të mbrojtur nga rrezatimi hapësinor, si dhe nga goditjet e mundshme të mikrometeoritëve dhe mbetjeve orbitale.
Alarmi i astronomëve për vëzhgimet nga Toka
Shoqata Amerikane e Astronomisë ka paralajmëruar se numri dhe përmasat e satelitëve mund të shtojnë vijat e ndritshme në fotografitë e marra nga teleskopët optikë. Duke reflektuar dritën e Diellit, satelitët mund të shfaqen në fushën e vëzhgimit dhe të pengojnë matjen e objekteve qiellore.
Procesi i shqyrtimit nga FCC-ja u përqendrua te përdorimi i radiofrekuencave dhe ndikimi i mundshëm i projektit te radioteleskopët. Sipas Joel Listit, ligjërues i së drejtës hapësinore në Universitetin Flinders në Australi, pasojat për astronominë optike dhe ndikimet më të gjera mjedisore nuk u përfshinë në këtë vlerësim.
Përmasat e konstelacionit ngrenë pikëpyetje edhe për mënyrën e zëvendësimit të satelitëve. Nëse rrjeti arrin një milion pajisje dhe secila prej tyre qëndron në funksion mesatarisht pesë vjet, do të nevojitej zëvendësimi i rreth 550 satelitëve çdo ditë. Ky është një përllogaritje ilustruese, e cila varet nga jetëgjatësia dhe numri i pajisjeve që ndodhen në orbitë. Astronomi Michael Brown ka paralajmëruar se rihyrjet e shpeshta mund të rrisin ndotjen në shtresat e sipërme të atmosferës.
Brown ka shprehur shqetësime edhe për rritjen e rrezikut të përplasjeve si pasojë e mbipopullimit të disa orbitave. Në një skenar të njohur si sindroma Kessler, mbetjet e krijuara nga një përplasje mund të shkaktojnë përplasje të tjera, duke e bërë më të vështirë përdorimin e zonave të prekura për satelitët e komunikimit, navigimit dhe vëzhgimit.