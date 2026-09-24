Zbritje e ndjeshme e viktimave në rrugë: 34 jetë më pak të humbura dhe 863 të lënduar më pak në 8 muajt e parë të 2026-shit

Ministria e Punëve të Brendshme ka theksuar se treguesi i vërtetë i sigurisë rrugore nuk qëndron thjesht në gjobat e vendosura, por te jetët që arrijnë të shpëtohen dhe ngjarjet e rënda që parandalohen. Statistikat e sigurisë në trafik për tetë muajt e parë të vitit 2026 tregojnë një përmirësim të theksuar, sipas të dhënave zyrtare të MPB-së.
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Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i fataliteteve ka shënuar rënie të konsiderueshme. Konkretisht, nga janari deri në gusht të 2025-shit, 96 persona humbën jetën në rrugë, ndërsa në vitin 2026 ky numër zbriti në 62. Pra, flasim për 34 viktima më pak, çka përkthehet në një ulje prej 35.42 për qind.
Po ashtu, ka një tkurrje të dukshme edhe në numrin e personave që kanë pësuar dëmtime. Të dhënat tregojnë se nga 4,731 të lënduar në vitin 2025, shifra ra në 3,868 në vitin 2026. Kjo diferencë prej 863 personash më pak përfaqëson një reduktim prej 18.24 për qind të totalit të të prekurve nga aksidentet.
Ministria i sheh këto shifra si një provë të prekshme se një strategji e mirëfilltë dhe e vazhdueshme për rritjen e sigurisë në trafik ka dhënë fryte. Numri i përgjithshëm i aksidenteve ka pësuar një rënie prej 11.76 për qind, duke kaluar nga 5,485 ngjarje në 4,840. Aksidentet me përfundim fatal kanë zbritur nga 82 në 54, duke shënuar kështu një rënie prej 34.15 për qind, ndërsa ato ku janë shkaktuar lëndime të rënda trupore janë pakësuar me 11.11 për qind, nga 594 në 528 raste.
Në rënie kanë qenë gjithashtu edhe aksidentet që kanë rezultuar vetëm me lëndime trupore, të cilat kanë kaluar nga 2,291 në 1,896, duke u pakësuar me 17.24 për qind. Edhe përplasjet që shkaktuan thjesht dëme materiale panë një rënie më të vogël, prej 6.20 për qind, nga 2,518 në 2,362 raste. Sa u përket personave me lëndime trupore, këtu kemi një ulje prej 21.09 për qind, me 833 persona më pak të prekur, nga 3,949 në 3,116. Megjithatë, shifrat e të plagosurve rëndë mbeten thuajse të pandryshuara: 686 në vitin 2025 dhe 690 në vitin 2026.
Rëndësia e këtij progresi bëhet edhe më e qartë kur kujtojmë se për shumë vite me radhë, numri i viktimave në rrugët tona mbeti i lartë. Duke filluar nga viti 2010 e deri në 2025, çdo vit shënonte mes 116 dhe 198 të vdekur nga aksidentet. Në vitet 2019 dhe 2025, për shembull, u regjistruan nga 132 jetë të humbura. Kjo tregon se mungonte një përmirësim i qëndrueshëm dhe thelbësor për një kohë të gjatë.
Ministria e Punëve të Brendshme argumenton se ky ndryshim pozitiv gjatë vitit 2026 buron nga një sërë masash të koordinuara, ku përfshihen zbatimi i sistemit “Safe City”, përmirësimet në kuadrin ligjor, shtimi i kontrolleve nga ana e policisë dhe fushatat e pandërprera parandaluese.
Me nisjen e funksionimit të gjobave automatike përmes “Safe City” më 1 shkurt të vitit 2026, u instalua një filozofi e re e ndëshkimit të shkelësve. Tani, shkeljet kapen në mënyrë të automatizuar, dosjet trajtohen në mënyrë digjitale dhe qytetarët njoftohen me SMS ose e-mail. Ky nuk është thjesht një avancim teknologjik, por një reformim i të gjithë mekanizmit të zbatimit të rregullave. Praktika e vjetër e kontrolleve sporadike po zëvendësohet nga një mbikëqyrje e vijueshme, e pritshme dhe e paanshme. Kjo ngre sigurinë se një shkelje e kapur do të ndëshkohet, minimizon ndërhyrjet subjektive dhe ushtron një efekt parandalues mbi sjelljen e drejtuesve të mjeteve.
Shifrat e këtyre tetë muajve të parë dëshmojnë se kjo qasje po sjell ndryshime konkrete. Ministria e Punëve të Brendshme konfirmon angazhimin e saj për të vazhduar me përmirësimin dhe shtrirjen e mëtejshme të sistemit “Safe City”, si dhe me masa të tjera të synuara, me qëllimin final që të ketë më pak aksidente, më pak të plagosur dhe mbi të gjitha, më pak jetë të humbura në trafikun rrugor.