Dosja e SPAK për Ergys Agasin, zbardhen detaje, si iu vunë në dispozicion të dhënat e telefonave të “zbërthyer” nga policia

Detaje të reja dalin nga dosja e SPAK në lidhje me hetimin ku është përfshirë biznesmeni Ergys Agasi. Sipas të dhënave të përfshira në dosje, Agasit i janë vënë në dispozicion të dhëna që lidhen me disa telefona të zbërthyer nga Policia Shkencore.

Gazetarja Klodiana Lala, raporton se në dosje pretendohet se këto të dhëna i janë dorëzuar Agasit nga Fatjon Kalluci, përgjegjës sektori në Institutin e Policisë Shkencore.

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Sipas materialeve të hetimit, Kalluci i ka vënë në dispozicion Agasit aktet e ekspertimit të telefonave, të cilat ishin zbërthyer dhe analizuar në laborator.

SPAK po heton rrethanat në të cilat këto materiale janë siguruar dhe më pas i janë vënë në dispozicion Ergys Agasit, si dhe rolin e personave të përfshirë në këtë proces.


Shtuar 24.09.2026 09:24

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