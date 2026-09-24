Arrest shtëpiak për Vlora Hysenin/ Le Monde: Goditje e rëndë për qeverinë Rama, e tronditur nga skandalet e korrupsionit

Media franceze, Le Monde, i ka kushtuar një artikull skandalit që ka përfshirë Vlora Hysenin, e cila u pezullua nga detyra e kryetares së Shërbimit Informativ Shtetëror dhe më pas u shkarkua, për shkak se ka ndihmuar me informacione sekrete Ergys Agasin teksa ai ndodhej në arrati.
Në artikull, media franceze shkruan se Hyseni dyshohet se ka nxjerrë informacion konfidencial për aferën AKSHI, dhe se nëse akuzat ndaj saj vërtetohen, do të shënonte krizën më të serioze kombëtare në vend.
Po ashtu, Le Monde përmend edhe faktin se qeveria Rama është tronditur nga disa skandale korrupsioni dhe se ky i fundit do të ishte një goditje dhe pengesë e mëtejshme për të.
“Kjo aferë është një pengesë e mëtejshme për qeverinë e kryeministrit socialist Edi Rama, e cila tashmë është tronditur nga disa hetime për korrupsion që synojnë zyrtarë të lartë. Nëse përfshirja e Vlora Hysenit konfirmohet, kjo do të përbënte “krizën më serioze të sigurisë kombëtare në historinë e vendit“, shkruan media.
Artikulli i plotë:
Kreu i shërbimeve të inteligjencës së Shqipërisë, Vlora Hyseni, u dorëzua te autoritetet të martën, më 22 shtator, pasi një urdhër arresti u lëshua nga Prokuroria Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Ajo u pezullua nga detyrat e saj dhe u vu në arrest shtëpiak si pjesë e një hetimi për korrupsion. Ish-kreu i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, i cili u shkarkua më parë këtë vit, u paraqit gjithashtu në gjykatë të martën në lidhje me të njëjtin rast, dhe shtëpia e tij u kontrollua, tha zyra e prokurorit kundër korrupsionit në një deklaratë.
Kjo aferë është një pengesë e mëtejshme për qeverinë e kryeministrit socialist Edi Rama, e cila tashmë është tronditur nga disa hetime për korrupsion që synojnë zyrtarë të lartë. Nëse përfshirja e Vlora Hysenit konfirmohet, kjo do të përbënte “krizën më serioze të sigurisë kombëtare në historinë e vendit“, sipas medias Balkan Insight.
Vlora Hyseni ka drejtuar Shërbimin Informativ Shtetëror të Shqipërisë (SHISH), institucionin më të rëndësishëm të sigurisë kombëtare në vend, që nga viti 2023. Ajo dyshohet për rrjedhje informacioni konfidencial në skandalin e korrupsionit të lidhur me Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (Akshi).
Kjo agjenci koordinon zhvillimin e sistemeve shtetërore të informacionit, procedurat e dixhitalizimit dhe menaxhon portalin shtetëror të shërbimeve publike, e-Albania.