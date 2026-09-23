Gjykata Kushtetuese rrëzon nismën e “Të Majtës” për fushatën zgjedhore

Sot, Gjykata Kushtetuese ka vendosur që Kuvendi është kompetent të përcaktojë mënyrën e ndarjes së fondeve për fushatat zgjedhore të partive politike. Ky vendim nënkupton se institucioni nuk do të nisë procedurat për iniciativën e ngritur nga partia “E Majta”, e cila kontestonte dispozitat e Kodit Zgjedhor që i bllokonin asaj aksesin në reklamat e paguara politike.
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Sipas vetë partisë “E Majta”, Gjykata, me shumicë votash, konstatoi se nuk kishte asgjë për të shqyrtuar, duke argumentuar se kjo çështje ishte zgjidhur tashmë. Megjithatë, disa anëtarë të trupës gjykuese kanë paraqitur qëndrime të ndryshme.
Në reagimin e saj, “E Majta” tërheq vëmendjen se pas largimit të Goce Naumovskit nga posti i gjyqtarit kushtetues, shumica qeverisëse e udhëhequr nga OBRM-PDUKM emëroi në atë detyrë Meri Dika Georgievskën. Sipas partisë, e njëjta Meri Dika Georgievska, të cilën OBRM-PDUKM e kishte sulmuar ashpër gjatë kohës në opozitë si element të gjyqësorit të kompromentuar dhe e kishte lidhur me rastin “Reket”, u shndërrua në një figurë të pranuar për të shërbyer në institucionin më të lartë të pushtetit gjyqësor-kushtetues pasi kjo forcë politike mori drejtimin e vendit.
Po ashtu, “E Majta” thekson se pikërisht me këtë përbërje, sot Gjykata Kushtetuese po refuzon të shqyrtojë diskriminimin e dukshëm kundër një partie parlamentare, njofton Telegrafi.