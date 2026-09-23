Shasivari njofton se në tetor do të dalë me propozimin për provimin e jurisprudencës

Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, ka bërë të ditur se gjatë pjesës së parë të muajit tetor do të organizojë një takim me studentët dhe drejtuesit e fakulteteve për të diskutuar dhe prezantuar një zgjidhje të re ligjore lidhur me formatin e provimit të jurisprudencës. Pas përfundimit të këtyre konsultimeve, autoritetet do të vijojnë me veprimet e nevojshme institucionale.
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Në një deklaratë dhënë pas sesionit NKEU-MK, i cili trajtoi kontributin e dialogut të strukturuar në rrugëtimin evropian të Maqedonisë së Veriut, Shasivari theksoi se gjatë kësaj kohe janë dorëzuar pesë kërkesa nga po aq shoqata studentore. Sipas tij, tre prej tyre e duan provimin në gjuhën shqipe, një në anglisht dhe një tjetër si në anglisht ashtu edhe në turqisht. Ministri nënvizoi se këto pesë institucione ofrojnë programe juridike për ciklin e parë dhe të dytë në gjuhët e përmendura, përveç asaj maqedonase, duke shtuar se respektimi i standardeve ndërkombëtare dhe evropiane është thelbësor për një qasje sa më përfshirëse.