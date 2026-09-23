Shkup, 46-vjeçari përfundon në pranga me drogë dhe para false

Një sasi marihuanë, një peshore elektronike dhe 20 kartëmonedha të falsifikuara me prerje 100 denarësh janë zbuluar gjatë një kontrolli në banesën e një burri 46-vjeçar në Shkup.

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Operacioni u zhvillua rreth orës 23:10 të mbrëmjes së kaluar, kur efektivët e Njësisë për Trafikim të Paligjshëm pranë SPB Shkup vepruan mbi bazën e një urdhri gjyqësor për të bastisur shtëpinë e të dyshuarit E.K.

Pas përfundimit të veprimeve hetimore, 46-vjeçari u shoqërua në stacionin e policisë, ndërsa materialet e grumbulluara do të shërbejnë për ngritjen e akuzave formale kundër tij.


Shtuar 23.09.2026 22:52

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