FOTO/ Nga “Okej” te pankartat kreative në natën e tetë të revoltës masive në përkrahje të krerëve të UÇK-së

Ashtu si netët e kaluara, edhe sonte u vu re një pjesëmarrje e madhe e të rinjve, të cilët po vazhdojnë të ngrenë zërin kundër dënimit prej 81 vitesh burgim ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Protestuesve po vazhdojnë t’u bashkohen edhe Endrit Thaçi e Klestor Veseli, djemtë e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Endriti u pa i veshur me një bluze/xhemper që mbante të shkruar shprehjen e famshme të babait të tij,

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“Okej” – fjalë kjo që Thaçi e përdori në momentet pasi iu shqiptua dënimi.

Ndërkohë, të rinjtë, përveç mesazheve “Unë të dua, ti e din“, kanë vazhduar marshimin edhe me pankarta të tjera kreative.


Shtuar 24.09.2026 00:31

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