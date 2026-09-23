Raporti ditor i QMK-së: 16 vatra zjarri në ambiente të hapura, prej të cilave katër vijojnë të jenë aktive

Raporti i Qendrës për Menaxhimin e Krizave për orën 18:30 tregon se gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 16 raste zjarresh në territorin e vendit. Sipas të dhënave, katër prej tyre ende nuk janë neutralizuar, dy janë vendosur nën kontroll dhe dhjetë të tjera janë fikur plotësisht.

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Zjarret që mbeten problematike janë përqendruar në katër pika. Në Saraj, konkretisht në fshatin Sfillare e Epërme, flakët kanë përfshirë pyll të llojit të përzier dhe bimësi të ulët. Në Shuto Orizarë, situata lidhet me djegien e mbeturinave. Poligoni stërvitor Krivollak në Negotinë po përballet me djegien e bimësisë së thatë, ndërsa në Llërcë të Zhelinës është prekur sërish bimësia e ulët.

Për sa u përket dy vatrave të vendosura nën kontroll, bëhet fjalë për zjarrin në fshatin Belicë, në zonën e quajtur Kajorec. Flakët aty janë zgjeruar në drejtim të Jasenit, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme pyjore me bimësi të ulët dhe të përzier. Gjithashtu, nën mbikëqyrje ndodhet edhe zjarri i rënë në deponinë e fshatit Pçinjë, në rajonin e Kumanovës.

Ndërkohë, ekipet e zjarrfikësve kanë arritur të shuajnë tërësisht dhjetë vatra në disa komuna, përfshirë Butelin, Sarajin, Manastirin, Krivogashtanin, Strumicën, Radovishin dhe Bërvenicën. Autoritetet bëjnë me dije se materiali i djegur përbëhet kryesisht nga forma të ndryshme të bimësisë, grumbuj mbeturinash, deponi dhe kashtë.


Shtuar 23.09.2026 22:26

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