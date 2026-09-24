Detaje të reja nga video e flamurit të djegur në Maqedoni, adoleshenti nga Tetova ndalohet nga autoritetet

Njësia për Krim Kompjuterik në Tetovë, në bashkëpunim me Sektorin për Krim Kompjuterik dhe Forenzikë Digjitale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka arritur të sqarojë tërësisht incidentin e një videoje të shpërndarë në platformën “TikTok”, ku shfaqej djegia e flamurit shtetëror të Maqedonisë.

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Sipas njoftimit zyrtar të MPB-së, më 22 shtator 2026, gjatë kontrolleve rutinë në rrjete sociale, oficerët e policisë identifikuan një përmbajtje video që përbënte veprën penale “nxitje e urrejtjes, përçarjes ose intolerancës mbi baza kombëtare, fetare dhe diskriminuese”, e sanksionuar nga neni 319, paragrafi 1 i Kodit Penal.

Autoritetet konfirmuan se pas një sërë veprimesh hetimore dhe operacionale, më 23 shtator 2026 u zbulua se mbrapa këtij profili fshihej një i mitur nën moshën 14-vjeçare, banues në Tetovë. Në stacionin policor, përballë prindit dhe punonjësve të Qendrës për Punë Sociale Tetovë, i riu u mor në pyetje dhe pranoi autorësinë e veprës. Pajisja celulare nga e cila ishte ngarkuar videoja u sekuestrua me miratimin e prindit, për të shërbyer si provë materiale në proces.

Gjatë marrjes në pyetje, i mituri përmendi përfshirjen e tre bashkëmoshatarëve të tjerë në këtë akt. Ata pritet të thirren së shpejti për të dhënë llogari në stacionin policor, me qëllim hetimin e plotë të çështjes. MPB-ja theksoi se sapo të përfundojë dokumentimi i dosjes, do të dërgohet kallëzimi përkatës pranë Prokurorisë Themelore Publike në Tetovë.


Shtuar 24.09.2026 09:58

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