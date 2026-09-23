VLEN e përgatitur për zgjedhje, por nuk i kërkon ato – Kasami shpreh bindjen për fitore

Në një deklaratë për mediat, Bilall Kasami, kryetar i Tetovës dhe njëri prej drejtuesve të koalicionit VLEN, ndau pikëpamjet e tij mbi skenarin e mundshëm të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
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Ai sqaroi se formacioni i tij politik nuk e mbështet idenë e një votimi të jashtëzakonshëm, por theksoi gatishmërinë e plotë nëse një zhvillim i tillë bëhet i pashmangshëm.
“Prioriteti ynë mbetet zbatimi i premtimeve që u bëmë qytetarëve gjatë fushatës”, u shpreh Kasami, duke shtuar se si pjesë e qeverisjes qendrore dhe asaj lokale, ata janë të fokusuar në përmbushjen e programit të tyre.
Megjithatë, ai la të kuptohet se partia nuk ka asnjë frikë nga një përballje e parakohshme elektorale.
“Edhe sikur zgjedhjet të shpalleshin që nesër, ne jemi plotësisht të përgatitur. Bindja jonë është e patundur që VLEN do të triumfojë sërish në kampin shqiptar dhe do të sigurojë pjesëmarrjen në ekzekutiv dhe drejtimin e komunave”, përfundoi Kasami.