Prokuroria nis hetimin për dhunën ndaj gjinekologut në Shkup

Më 16 shtator, në një ordinancë private pranë poliklinikës “Bukuresht” në Shkup, një individ ka kryer një sulm të rëndë fizik ndaj një gjinekologu që ndodhej në vendin e tij të punës. Të dhënat e mbledhura deri tani tregojnë se mjeku është kërcënuar dhe goditur shumë herë, ndërkohë që atmosfera e krijuar ka shkaktuar pasiguri, frikë dhe kërcënim edhe te personat e tjerë të pranishëm në atë ambient.
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Prokuroria Themelore Publike Shkup ka lëshuar një Urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj të dyshuarit, i cili përballet me akuzën për veprën penale “Dhunë”, sipas nenit 386, paragrafi 6 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal. Ky vendim bazohet në dyshimet e arsyeshme që ekzistojnë ndaj tij.
Njëkohësisht, prokurori publik i ka paraqitur gjyqtarit të procedurës paraprake një kërkesë për caktimin e masave paraprake, të cilat synojnë sigurimin e të dyshuarit dhe ndalimin e tij për t’iu afruar viktimës dhe ordinancës ku ndodhi incidenti, njofton Prokuroria.