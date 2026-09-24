Nga Benzema te Pogba e Carvajal – 10 futbollistët e njohur që presin një ekip të ri, pa kosto transferimi

Pasi dritarja e transferimeve në kampionatet kryesore të Evropës u mbyll, skuadrat mund të përforcohen ende me lojtarë pa kontratë. Këta futbollistë lejohen të negociojnë dhe të firmosin marrëveshje të reja edhe jashtë periudhës së zakonshme të merkatos. Ndër emrat më të spikatur që janë ende në dispozicion përmenden Karim Benzema, Jadon Sancho, Paul Pogba dhe Dani Carvajal. Madje, ish-mbrojtësi i Real Madridit po lidhet me insistim me një ekip nga Spanja.
Të lidhura
None found
Karim Benzema
Benzema spikat si një prej figurave më të rëndësishme në listën e lojtarëve të lirë. Sulmuesi 38-vjeçar nga Franca ka mbyllur kapitullin me Al-Hilal dhe vijon të vlerësojë oferta për hapin e ardhshëm në karrierë.
Jadon Sancho
Veçohet si një ndër të paktët lojtarë të rinj në këtë grup, 26-vjeçari Jadon Sancho. Anësori anglez e ka zgjidhur zyrtarisht lidhjen me Manchester Unitedin pas një periudhe që përfshiu disa huazime.
Paul Pogba
Edhe Pogba vazhdon të jetë pa ekip, pas përfundimit të eksperiencës së shkurtër te Monaco. Mesfushori francez, 33 vjeç, ka mbajtur më parë fanellat e Juventusit dhe Manchester Unitedit dhe ishte protagonist me Francën që ngriti trofeun e Botërorit 2018.
Dani Carvajal
Një tjetër emër me peshë në treg mbetet Dani Carvajal. Mbrojtësi i krahut të djathtë, 34 vjeç, i dha fund udhëtimit të gjatë me Los Blancos, ku shërbeu për më shumë se dhjetë vite në skuadrën e parë.
Riyad Mahrez
Mahrez, 35-vjeçar, gjithashtu po kërkon një destinacion të freskët pas largimit nga futbolli saudit. Anësori algjerian luajti rol kyç te Manchester City për disa sezone dhe fitoi me ta Ligën e Kampionëve.
Mauro Icardi
Në grupin e futbollistëve të lirë gjendet dhe argjentinasi Mauro Icardi. Në moshën 33 vjeçare, ai mbart një pasuri eksperience në kontinentin evropian, duke përfaqësuar Sampdorian, Interin, Paris Saint-Germainin dhe Galatasarayn.
Oleksandr Zinchenko
Pa kontratë ka mbetur gjithashtu Oleksandr Zinchenko. Ukrainasi 29-vjeçar ka mbyllur aventurën me Ajaxin dhe posedon përvojë të konsiderueshme në Premier League, ku ka veshur fanellat e Manchester Cityt dhe Arsenalit.
Wilfried Zaha
Zaha është po ashtu një anësor me bagazh të pasur, aktualisht i lirë në treg. Futbollisti 33-vjeçar nga Bregu i Fildishtë e kaloi pjesën dërmuese të karrierës te Crystal Palace dhe ka luajtur edhe për Galatasarayn.
Raheem Sterling
31-vjeçari është pjesë e listës së lojtarëve pa ekip. Anësori anglez numëron në karrierë etapa te Liverpooli, Manchester City, Chelsea dhe Arsenali, ndërsa së fundmi ishte huazuar te Feyenoordi. Bagazhi i tij me kombëtaren angleze dhe shkathtësia për t’u aktivizuar në role të ndryshme ofensive e mbajnë emrin e tij të rëndësishëm në merkato.
Anthony Martial
Martial po ashtu është në kërkim të një sfide të re, pasi u nda nga Monterrey. Ish-bomberi i Manchester Unitedit ka përvojë edhe në Ligue 1 dhe La Liga, ku përfaqësoi Sevillan.