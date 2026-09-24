Ramadani akuzon Serbinë për organizimin dhe paralajmërimin e sulmit në Banjskë, Vuçiq dhe Vulin janë përgjegjësit

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka deklaruar se sulmi në Banjskë u orkestrua dhe u sinjalizua nga Serbia. Këtë qëndrim ai e shprehu në një postim në Facebook, duke përkujtuar trevjetorin e aktit terrorist që rezultoi në vrasjen e policit Afrim Bunjaku.

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Sipas tij, shteti serb jo vetëm që konceptoi, pagoi dhe stërviti grupin paramilitar dy vite më parë, por edhe dha paralajmërime të shumëllojshme për sulmin. Ramadani shton se qëllimi i tyre mbetet çrregullimi i tërë rajonit ballkanik, dhe për këtë përgjegjësi të plotë mbajnë dy persona: Aleksandar Vuçiq dhe Aleksandar Vulin.


Shtuar 24.09.2026 09:47

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