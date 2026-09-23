Medikamentet e konfiskuara në aksionin policor kishin si destinacion tregun e brendshëm dhe një shtet fqinj, sipas Toshkovskit

Ilaçet që hynë në mënyrë të paligjshme në vend ishin planifikuar për t’u shitur njëkohësisht në Maqedoni dhe përtej kufirit, në një shtet fqinj, bëri të ditur sot Pançe Toshkovski, ministër i Punëve të Brendshme. Të dhënat paraprake operative tregojnë këtë destinacion të dyfishtë të lëndëve të sekuestruara.
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Në përgjigje të pyetjeve nga gazetarët, ai sqaroi se ndërhyrja erdhi si rezultat i një pune të mëparshme hetimore dhe i elementeve provuese të mbledhura nga pajisjet celulare të konfiskuara. Bazuar në këto të dhëna shtesë, u ndërmorën hapat për të çmontuar rrjetin kriminal, gjithmonë në bashkëveprim me Prokurorinë Publike.
Ministria e Brendshme njoftoi dje se gjatë këtij operacioni të synuar kundër një organizate të përfshirë në trafikim mallrash dhe akte korruptive, janë ngritur akuza penale ndaj tetë personave dhe gjashtë prej tyre janë vendosur në pranga. Kontrollet e zhvilluara në disa adresa në Shkup, Tetovë dhe Gjevgjeli çuan në zbulimin dhe bllokimin e më shumë se 100 mijë eurove cash, 16 shufra ari, cigare e duhan pa pulla fiskale, një sasi të konsiderueshme barnash dhe suplementesh, si dhe aparate telefonike e sende të tjera.
Grupi dyshohet se ka qenë aktiv në intervalin kohor 2024-2026, ku personi i parë i denoncuar kishte rolin e organizatorit të hyrjes ilegale, depozitimit dhe tregtimit të cigareve e duhanit. Për të siguruar kalimin pa deklarim dhe pa shlyer detyrimet doganore, autorët kishin korruptuar një nëpunës doganor, një mekanizëm që u përdor njësoj edhe për futjen pa leje të barnave e suplementeve të destinuara për shitje.
Personave të akuzuar u rëndojnë disa vepra penale, mes të cilave kontrabanda, fshehja e artikujve të kontrabanduar, shmangia nga pagesa e akcizës, dhënia dhe marrja e ryshfetit, vënia në qarkullim e produkteve mjekësore të dëmshme si dhe riciklimi i parave.