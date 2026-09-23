Janevska: Zvogëlimi i nxënësve lidhet me rënien e lindjeve, jo me emigracionin

Ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, ka sqaruar se numri më i vogël i nxënësve që nisin klasën e parë këtë vit nuk vjen si rezultat i emigrimit të lartë, por lidhet kryesisht me uljen e natalitetit.
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Sipas saj, të dhënat tregojnë një rënie të filloristëve në krahasim me vitet e shkuara, por procesi i regjistrimit mbetet ende i hapur deri në fund të muajit shtator, çka do të thotë se shifrat përfundimtare mund të ndryshojnë.
“Është për të ardhur keq që rregullorja për regjistrimin në klasë të parë nuk zbatohet me përpikmëri, sepse nxënësit duhej të ishin regjistruar dhe futur në ditarin elektronik që në muajt maj ose qershor. Unë konfirmoj se regjistrimet do të vijojnë deri në ditën e fundit të shtatorit dhe nuk përjashtohet mundësia që ky numër të pësojë një rënie të lehtë”, u shpreh ministrja e Arsimit, Vesna Janevska.
Deri në fund të gushtit, për vitin shkollor 2026/2027 ishin regjistruar afërsisht 14.500 nxënës të klasës së parë. Statistikat e Ministrisë tregojnë se gjatë këtij viti ka rreth 200 paralele më pak në shkollat fillore dhe 100 paralele më pak në ato të mesme. Paralelisht me këtë, 26 institucione arsimore në zonat rurale nuk kanë asnjë të regjistruar në klasën e parë, një fakt që konfirmon boshatisjen progresive të shumë fshatrave.